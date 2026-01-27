¿Qué pasó en Iztapalapa HOY? VIDEO muestra choque entre tráiler y camioneta; hay una víctima

Iztapalapa, Ciudad de México.- La madrugada de este martes 27 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un amplio operativo de emergencia en la alcaldía Iztapalapa, luego de que se reportara un aparatoso choque vial que involucró a un tráiler nodriza y dos camionetas particulares. El saldo del siniestro fue de una víctima grave.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada de este martes 27 de enero de 2026, alrededor de las 05:00 horas, tiempo local en el cruce de Eje 6 Sur y la avenida Andrés Molina Enríquez, en los límites de las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco. En ese punto, un tráiler tipo nodriza que transportaba varios vehículos impactó a una camioneta, lo que derivó en una colisión en cadena con una segunda unidad.

Esta madrugada, el conductor de un tráiler nodriza ignoró la luz roja del semáforo y causó un accidente sobre el Eje 6 Sur y Las Torres, en la #ReformaIztaccíhuatlSur, @IztacalcoAl.

Tras el fuerte choque, un hombre de aproximadamente 50 años quedó atrapado dentro de una de las camionetas, por lo que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) se movilizó y utilizó equipo hidráulico para liberar al conductor. Una vez rescatado, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) lo valoraron y determinaron su traslado a un hospital, donde fue reportado como grave.

En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el área y brindaron apoyo vial para evitar otros accidentes, mientras se realizaban las maniobras de rescate y retiro de las unidades siniestradas.

Detienen a responsable del siniestro

Trascendió que el conductor del tráiler nodriza presuntamente responsable intentó darse a la fuga tras el accidente; sin embargo, mediante el monitoreo de cámaras del sistema de videovigilancia, las autoridades lograron ubicar su ruta de escape. Metros más adelante, el operador fue interceptado y detenido por policías capitalinos, para posteriormente ser presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Fuerte accidente en #Iztapalapa...



Un tráiler nodriza impactó una camioneta en el cruce de Eje 6 Sur y Andrés Molina Enríquez. Un hombre de aproximadamente 50 años quedó prensado y fue rescatado por bomberos para ser trasladado grave al hospital.



El conductor responsable huyó,…

Debido a las afectaciones viales, las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas como las calzadas Ermita Iztapalapa y Tlalpan, mientras concluyeron los trabajos de atención al incidente. A la fecha de publicación de esta nota, la circulación continúa.

