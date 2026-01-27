Reporte sobre presunto intento de 'levantón' provoca fuerte movilización al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La noche del lunes 26 de enero de 2026 se registró una intensa movilización policial en calles de la colonia Miguel Hidalgo, ubicada en el sector norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora, por el reporte de un presunto intento de privación de la libertad. El reporte preliminar indica que la víctima no confirmó el delito y, a pesar de la detención de dos personas, indicó que no tenía intención de interponer la denuncia correspondiente.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron alrededor de las 23:02 horas (tiempo local) sobre el cruce de las calles San Pedro y Margarita Maza de Juárez. A su llegada, los uniformados se entrevistaron con un hombre identificado como Luis Antonio, de 52 años de edad, quien era señalado como la presunta víctima. Derivado de las acciones, los agentes municipales lograron el aseguramiento de un automóvil Nissan Pathfinder, color negro y modelo 2014.

Además, los oficiales efectuaron la aprehensión de dos civiles que viajaban en dicho vehículo, los cuales fueron trasladados a la comandancia de la zona norte como parte de las respectivas diligencias. Una vez en las instalaciones, los implicados fueron identificados como dos personas del sexo masculino de 24 y 18 años de edad. También se inspeccionó la unidad automotriz asegurada, aunque se descartó la presencia de armas de fuego u objetos ilícitos.

Reporte sobre presunto 'levantón' genera movilización en la colonia Miguel Hidalgo, al norte de Hermosillo.

Momentos más tarde, las autoridades municipales se comunicaron vía telefónica con el reportante, no obstante, confesó que las personas detenidas no intentaron privarlo de la libertad y dejó en claro que no tenía intención de presentar denuncia alguna, por lo que colgó la llamada y no volvió a responder a los agentes. Por tal motivo, los masculinos arrestados fueron puestos en libertad y la libertad quedó bajo el estatus de 'sin novedad'.

En otro hecho violento también registrado el lunes en la capital sonorense, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Los Arroyos. Los hechos se registraron en la intersección de las calles Arroyo de los Cuates y Arroyo La Batochis, en donde vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego. El lamentable suceso generó la movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui