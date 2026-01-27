Se desata balacera en calles de Zapopan, Jalisco; reportan a tres personas heridas de gravedad

Zapopan, Jalisco.- La ciudad de Zapopan, Jalisco, volvió a ser blanco de la violencia tras un ataque armado que se registró en el cruce de las avenidas Guadalupe y Cloutier, muy cerca de la avenida Patria. El violento hecho tuvo lugar durante la tarde de este martes 27 de enero de 2026 y dejó como saldo a tres personas lesionadas de gravedad, según los reportes preliminares. La balacera provocó un intenso despliegue de seguridad en la zona.

De acuerdo con información recabada por Telediario Guadalajara, elementos de seguridad y personal médico acudieron al llamado. En el sitio, las autoridades localizaron una camioneta con múltiples impactos de bala en la carrocería, así como a tres personas lesionadas por proyectil de arma de fuego. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a las víctimas y luego las trasladaron de urgencia a un centro médico para ser atendidas.

En el lugar de los hechos se contó con la presencia de efectivos de la Guardia Nacional (GN), de la Policía Municipal de Zapopan y la Secretaría de Seguridad del Estado, así como paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias de Jalisco y de la Cruz Verde. Trascendió que en el área se aseguraron múltiples casquillos percutidos que estaban esparcidos sobre la cinta asfáltica, los cuales quedaron integrados en la carpeta de investigación.

?? #ÚLTIMAHORA | Se registra un ataque armado directo en el cruce de avenida Guadalupe y Clouthier, en Zapopan; se reportan al menos tres personas lesionadas.



uD83DuDCFA #TelediarioVespertino con @Hugo_Ornelas y @AryanaBenavides ? pic.twitter.com/5dOLKVtpU7 — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) January 27, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado la identidad y los datos generales de las personas afectadas, además se desconoce el calibre de las armas utilizadas en el ataque. La escena del crimen fue acordonada de inmediato para preservar los indicios y permitir el trabajo de los peritos. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que agentes del Ministerio Público y peritos especializados se trasladaron a la zona para llevar a cabo el levantamiento de indicios.

Durante las diligencias correspondientes, la circulación vehicular en dicha intersección fue cerrada por completo en ambos sentidos. Versiones extraoficiales señalan que las autoridades buscan localizar una camioneta Ford Mavic de color verde militar, la cual presuntamente estaría relacionada con el ataque directo. Se espera que exista un informe actualizado en las próximas horas para esclarecer lo sucedido en este violento episodio.

uD83DuDEA8 Movilización en Zapopan: Ataque en Av. Guadalupe y Clouthier deja 5 heridos. Entre las víctimas hay 2 escoltas y un civil. Otros 2 heridos fueron hallados en Av. Patria con un arma 9mm. Agresores huyeron en pick-up. La zona sigue fuertemente resguardada.

uD83DuDCF0 @ArmParra pic.twitter.com/nfTGVy61Qs — DK 1250 (@dk1250) January 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui