Se registra choque en la Tabasco y 200 de Ciudad Obregón; señalan a presunto conductor ebrio

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del lunes 27 de enero de 2026 se reportó un accidente de tránsito en el primer cuadro de Ciudad Obregón, Sonora, mismo en el que se vieron implicados dos vehículos particulares. El percance vial movilizó a las autoridades municipales, quienes dieron fe de los hechos y llevaron a cabo las diligencias correspondientes. Afortunadamente, se descartaron la presencia de personas lesionadas en el lugar.

De acuerdo con un informe preliminar, el incidente automovilístico se registró sobre la calle Tabasco, en su cruce con el bulevar Rodolfo Elías Calles, mejor conocida como calle 200, en el sector Centro de la localidad. De manera extraoficial se señaló como responsable al conductor de un automóvil Nissan Sentra, modelo atrasado, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. Trascendió que se trata de una persona de edad avanzada.

Las primeras versiones indican que el señalado se impactó contra un vehículo de color blanco, cuyas características no fueron reveladas. Derivado del siniestro, elementos del Departamento de Tránsito Municipal acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades en el caso. Además, los uniformados aseguraron el Nissan Sentra como parte de las labores realizadas en la mencionada ubicación.

Se registra choque en el cruce de las calles Tabasco y 200.

Los agentes también controlaron la circulación en la zona mientras se efectuaban los respectivos trabajos en el área. De manera constante, las autoridades locales exhortan a los automovilistas a acatar los límites de velocidad establecidos, así como a respetar los señalamientos de tránsito instalados en el municipio debido al incremento en este tipo de accidentes, con el objetivo de evitar de que se registre una tragedia mayor.

En otro hecho similar ocurrido la mañana del lunes 26 de enero de 2026, un choque por alcance tuvo lugar sobre la Carretera Internacional México 15, en la salida norte de Ciudad Obregón, justo a la altura de los Juzgados Penales. Versiones preliminares señalan que el incidente se suscitó cuando el conductor de un sedán color gris plata no logró frenar a tiempo, impactando al tripulante de una camioneta Jeep Cherokee de color negro.

No se reportaron personas lesionadas a causa del choque.

Fuente: Tribuna del Yaqui