Sujeto pasará más de 23 años en prisión por homicidio de mujer de la tercera edad en Durango

Durango, Durango.- La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), a través de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio de la Vicefiscalía Región Laguna y la recabación de los elementos de prueba presentados, obtuvo de la autoridad judicial una sentencia condenatoria de más de 23 años de prisión contra Emmanuel Guillermo Cobián Reynoso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en perjuicio de una adulta mayor y un joven en el municipio de Gómez Palacio.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el pasado 14 de agosto de 2025, alrededor de las 18:00 horas, cuando el sentenciado, en compañía de Francisco Edén 'N.' (detenido), arribaron a bordo de un vehículo Chevrolet, línea Sonic y color guinda, a la esquina ubicada en las calles Nicasio Chávez y Golondrinas, ubicada en la colonia Héctor Mayagoitia. En ese lugar se encontraba José Eduardo Gallardo Solano, una de las víctimas.

Francisco Edén 'N.', cómplice de Emmanuel Guillermo, sacó de una maleta un arma larga y disparó en repetidas ocasiones contra José Eduardo, quien resultó herido por proyectil de arma de fuego. Una de las balas alcanzó a María Magdalena Miranda Pizarro, de 73 años de edad, quien caminaba por dicha intersección al momento del ataque armado. El ahora sentenciado grababa con su teléfono celular la agresión y, una vez concretada, huyó del lugar.

Emmanuel Guillermo Cobián Reynoso fue condenado a 23 años, nueve meses y 17 días de prisión.

Por su parte, Eduardo y María Magdalena fueron trasladados de urgencia a la clínica número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde recibieron atención médica especializada. A pesar de los esfuerzos por parte de los especialistas, la septuagenaria perdió la vida, momento en el que el Ministerio Público tomó conocimiento e integró la correspondiente carpeta de investigación, con el que se estipuló la identidad de los responsables.

Una vez cumplimentadas las detenciones, el juez dictó sentencia condenatoria en contra de Emmanuel Guillermo Cobián Reynoso de 23 años, nueve meses y 17 días, así como al pago de una multa por 193 mil 639 pesos, y como reparación del daño la cantidad de un millón 417 mil 158 pesos. Por su parte, Francisco Edén se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1, bajo la medida cautelar de prisión preventiva y a espera de recibir su sentencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui