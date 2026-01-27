TODO lo que se sabe de la PERSECUCIÓN en Culiacán: ATAQUE ARMADO dejó heridos; Rubén Rocha se pronunció

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este martes 27 de enero de 2026 se desató una intensa movilización policiaca, luego de que elementos de la Policía Municipal de Culiacán fueran atacados a balazos por presuntos gatilleros, lo que derivó en que un agente, un padre de familia y su hija resultaran lesionados a causa del enfrentamiento armado y una persecución registrada en la colonia Bachigualato, sobre el bulevar Jesús Kumate, ubicado al poniente de la capital sinaloense.

De hecho, como te informamos más temprano en TRIBUNA, durante estas acciones la unidad del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, el teniente coronel Alejandro Bravo Martínez, terminó con impactos de bala y, de acuerdo con un comunicado de la dependencia estatal, se impactó contra una camioneta Hyundai Tucson de color blanco, en la que viajaban los presuntos delincuentes, y como consecuencia también colisionó con un vehículo particular. Sin embargo, además del policía municipal identificado como Jesús, quien resultó herido, la situación también afectó a un padre de familia y a su hija.

De acuerdo con medios locales, en lo que respecta a este hombre y su hija, se vieron involucrados cuando tras la llegada al sitio del secretario Bravo Martínez se inició la persecución y los presuntos responsables huyeron a bordo de una camioneta Hyundai Tucson con dirección al fraccionamiento Terranova. El percance se registró cuando la camioneta circulaba por la avenida Ramón López Velarde y la calle Fernando G. Orozco, donde chocó contra una unidad Ford de modelo antiguo, en la que viajaban estos familiares.

Persecución policiaca

Rubén Rocha

El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, ya se pronunció con respecto a estos hechos que se registraron en el sector Aeropuerto. De acuerdo con el mandatario estatal, la persecución se originó luego de que el secretario de Seguridad Municipal se percatara de que agentes de la corporación estaban siendo perseguidos por integrantes de un grupo criminal. Cabe destacar que, según el secretario de Seguridad Estatal, Óscar Rentería Schazarino, los uniformados ya habían salido de su turno laboral.

Asimismo, el miembro del partido Morena comentó que, una vez identificados los policías municipales que fueron agredidos, se implementará un protocolo de seguridad para salvaguardar su integridad. Cabe señalar que Rocha Moya informó que el padre y la hija se encuentran estables. En este medio de comunicación se dará seguimiento puntual a este asunto y se estará al pendiente de cualquier actualización relacionada con el caso.

#Seguridad | Se registra choque en la Tabasco y 200 de Ciudad Obregón; señalan a presunto conductor ebrio uD83EuDD74uD83DuDCA5https://t.co/ha9NZisd2m — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 27, 2026

Identifican a los detenidos

De manera preliminar, las autoridades identificaron a los presuntos responsables como Samuel 'N', de 25 años; Rolando 'N', de 22 años; Josué 'N', de 19 años, y José 'N', de 17 años. Además, aseguraron cuatro armas largas, equipo táctico y una camioneta Hyundai, línea Tucson. En tanto, los mayores de edad serán procesados por la Fiscalía General de la República, debido a que tenían en su posesión armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, mientras que el adolescente será investigado por una vía distinta y las autoridades competentes se encargarán de deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui