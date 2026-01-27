Tren Interoceánico: Arrestan a maquinista por el descarrilamiento donde 14 personas murieron

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Felipe de Jesús Díaz Gómez, identificado como el conductor al mando del Tren Interoceánico durante el siniestro registrado a finales de 2025, fue puesto bajo custodia por agentes federales este lunes en el estado de Chiapas. Su captura representa un paso sustancial en el proceso de justicia relacionado con el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el operador es señalado como el presunto responsable de las maniobras que llevaron al tren a descarrilarse, un suceso que dejó un saldo lamentable de varias víctimas muertas y heridas. La investigación ha determinado que el factor humano jugó un papel preponderante en la tragedia. Los análisis de los registros de viaje indican que la unidad se desplazaba a 65 kilómetros por hora.

Sin embargo, en dicha zona el límite máximo establecido para el transporte de pasajeros es de 50 kilómetros por hora. La información difundida señala que, después de aplicar los frenos, se registró un incremento súbito en la aceleración, acción atribuida directamente al manejo del maquinista justo antes de llegar al sitio del percance. Es importante destacar que los peritajes descartaron cualquier tipo de error en el funcionamiento de la locomotora.

Felipe de Jesús Díaz Gómez fue detenido el lunes en Chiapas, por la Policía Federal Ministerial. pic.twitter.com/5HgrtgiVAM — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) January 28, 2026

Tampoco se detectó la presencia de obstrucciones en las vías. De igual manera, las revisiones a la infraestructura, incluyendo rieles, durmientes, balasto y terraplenes, confirmaron que no existían daños estructurales ni defectos en la vía que pudieran haber causado el accidente, salvo aquellos producidos por el impacto mismo. Por lo tanto, la hipótesis se enfoca en el exceso de velocidad y la conducción imprudente en un tramo complejo.

El accidente sucedió en las inmediaciones de la estación Chivela, en la comunidad de Nizanda, Oaxaca, aproximadamente a 99 kilómetros de la terminal de Salina Cruz. El convoy, que transportaba a 250 personas y había salido de Ixtepec, no logró superar una curva pronunciada debido a la velocidad inmoderada, terminando en el fondo de un barranco. El impacto resultó en la muerte de 14 personas y dejó lesiones en otros 97 ocupantes, según los reportes de la Secretaría de Marina.

Fuente: Tribuna del Yaqui