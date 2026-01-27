Una mujer ATROPELLADA y un lesionado: El saldo de un FUERTE accidente en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Los accidentes en Monterrey no paran, por lo que autoridades piden a la población circular con precaución. Uno de los siniestros más recientes ocurrió la noche de este lunes en la colonia Modelo, al oriente de la capital regia, donde elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo tras el reporte un fuerte accidente que dejó como saldo a dos personas lesionadas, entre ellas una mujer de la tercera edad que fue atropellada.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del lunes 26 de enero de 2026, alrededor de las 22:40 horas, tiempo local, sobre la calle Conchello, casi en el cruce con la avenida Cristóbal Colón. En ese punto, un tráiler impactó contra un vehículo compacto Ford Figo de color rojo, provocando que el automóvil perdiera el control y saliera proyectado hasta la acera.

Como consecuencia del choque, el vehículo arrolló a una mujer adulta mayor que caminaba por el sitio en ese momento. Asimismo, el conductor del automóvil compacto, un hombre de aproximadamente 30 años, resultó con diversas lesiones tras el impacto. Rápidamente se activó el Código Rojo y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) se hicieron presentes; ellos brindaron atención prehospitalaria al conductor del Ford Figo.

Por su parte, socorristas de la Cruz Roja Mexicana auxiliaron a la mujer de entre 60 y 65 años, quien sufrió lesiones de consideración debido al atropellamiento. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica y quedar bajo observación. No se han compartido detalles sobre su estado de salud. En tanto, elementos de la Policía de Monterrey acordonaron el área y realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro accidente, ya que uno de los carriles quedó parcialmente obstruido.

El automóvil involucrado presentó severos daños materiales y terminó en sentido contrario a la circulación. Trascendió que el tráiler presuntamente responsable del choque continuó su marcha tras el impacto; sin embargo, metros adelante retornó y se colocó en sentido opuesto para asumir su responsabilidad, lo que permitió a las autoridades realizar las diligencias correspondientes. El caso fue turnado al Ministerio Público.

