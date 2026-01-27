VIDEO: Fuerte persecución con pipa robada deja un hombre detenido en carretera CDMX-Pachuca

Tizayuca, Hidalgo.- Elementos de seguridad pública lograron la aprehensión de un sujeto que conducía una unidad de carga con reporte de robo, durante la mañana de este martes 27 de enero. El aseguramiento del individuo tuvo lugar sobre la autopista México-Pachuca, en el tramo que lleva de Hidalgo a la capital del país, luego de una persecución policial que terminó con el bloqueo del vehículo pesado y la captura del sospechoso a bordo.

La situación se informó a través de grabaciones captadas por automovilistas que transitaban por la zona. En los videos difundidos en redes sociales, se observa a la unidad tipo pipa circulando por el carril de extrema derecha, mientras diversas patrullas le daban alcance con sirenas encendidas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca confirmó más tarde que el despliegue respondió a una solicitud de auxilio recibida en los números de emergencia.

Para conseguir la detención del conductor, los agentes en terreno establecieron un cerco kilómetros adelante del punto de avistamiento. Al verse rodeado, el hombre se vio obligado a detener la marcha de la pesada unidad. En ese momento, los policías procedieron a asegurar el perímetro y abordaron la cabina para extraer al señalado, quien fue sometido en la cinta asfáltica para garantizar el control de la escena.

Posteriormente, se realizó una inspección al interior de la cabina con el fin de descartar la presencia de otras personas o posibles riesgos. La operación contó con el respaldo tecnológico del Centro de Seguridad Integral (CSi Hidalgo). El sistema de videovigilancia permitió monitorear el trayecto del camión en tiempo real, facilitando la coordinación entre la Policía Municipal de Tizayuca y la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).

Gracias a este seguimiento remoto, las unidades en tierra pudieron ejecutar las maniobras de cierre de circulación para el resto de los usuarios de la carretera. Una vez asegurado, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal. Por su parte, el vehículo recuperado quedó bajo resguardo para las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no ha precisado si el tanque de la pipa se encontraba abastecido o si estaba vacío al instante del robo.

