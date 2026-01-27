(VIDEO) Vehículo del secretario de Seguridad de Culiacán baleado en operativo en el sector Aeropuerto

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este martes 27 de enero de 2026 comenzó a circular en diversos medios locales la información de que fue atacada a balazos la unidad del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, teniente coronel Alejandro Bravo Martínez. En un inicio, este dato no había sido confirmado por la dependencia estatal, pero ahora ya se pronunciaron al respecto.

Al parecer, tras varios reportes de detonaciones de arma de fuego en la zona surponiente de la ciudad, las autoridades acudieron a la escena. Durante el despliegue localizaron un vehículo cuyos ocupantes, al intentar evadir a los uniformados, lanzaron ponchallantas y realizaron disparos, los cuales fueron repelidos. No obstante, el vehículo donde viajaba el teniente sufrió varios impactos de bala.

Es necesario señalar que, a pesar del tremendo susto que sin duda se llevaron, afortunadamente el funcionario se encuentra bien y su estado de salud es estable. Por otra parte, un elemento resultó lesionado; aunque sus heridas no son de gravedad, actualmente recibe atención médica. En caso de que surjan más detalles, se darán a conocer puntualmente en nuestro medio de comunicación.

Hay cuatro detenidos

Asimismo, las autoridades confirmaron la detención de cuatro presuntos delincuentes de identidad desconocida, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente, instancia que informará lo conducente conforme a la ley. Además, el operativo dejó como resultado no solo la captura de los sujetos, sino también el aseguramiento de cuatro armas largas, equipo táctico y un vehículo.

Cabe señalar que, precisamente ayer lunes 27 de enero de 2026, se encontró el cuerpo sin vida de un elemento del Ejército Mexicano en la presa derivadora Sanalona, ubicada en la sindicatura del mismo nombre, en el municipio de Culiacán. La secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que el uniformado falleció tras caer al agua y que, después de varias horas de búsqueda, solo se logró recuperar el cuerpo.

