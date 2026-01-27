Violento ataque en Villas del Rey: Sicarios irrumpen en casa y BALEAN a MUJER; murió en el hospital

Ciudad Obregón, Sonora.- Ayer lunes 26 de enero de 2026 por la noche, TRIBUNA te dio a conocer un violento ataque armado en el fraccionamiento Villas del Rey Colonial de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, donde sujetos armados irrumpieron en una casa y balearon a una mujer. Este martes 27 de enero se informó que la víctima perdió la vida tras luchar dos horas por su vida.

De acuerdo con la información que se compartió, el fallecimiento de la mujer ocurrió alrededor de las 23:30 horas de ayer, aproximadamente dos horas y media después del ataque, cuando la víctima se encontraba bajo atención médica en el hospital IMSS-Bienestar, a donde fue trasladada en estado grave.

Se ha dado a conocer que la mujer víctima de un violento ataque armado en Villas del Rey Colonial en Ciudad Obregón

No supera las heridas

Trascendió que la mujer fue identificada como María del Carmen O. P., de 51 años de edad, quien tenía su domicilio en la intersección de las calles Bermeo y De las Cruzadas, en el citado sector habitacional. Paramédicos de Cruz Roja de Ciudad Obregón acudieron al lugar tras el reporte de una persona lesionada por arma de fuego y brindaron los primeros auxilios a la víctima, quien fue localizada inconsciente, por lo que fue trasladada de inmediato al hospital para su atención especializada.

De manera preliminar, se informó que la mujer presentaba diversos impactos de bala en distintas partes del cuerpo, entre ellas el pecho y las extremidades inferiores, lesiones que finalmente le causaron la muerte, ya que no pudo superar las heridas.

Tras el ataque, elementos de corporaciones policiacas acudieron al domicilio y procedieron a acordonar el área para preservar la escena. Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el aseguramiento de indicios balísticos localizados en el lugar. Asimismo, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las investigaciones correspondientes con el objetivo de establecer la identidad de los responsables y avanzar en su localización.

Una vez confirmado el fallecimiento de la víctima, peritos en criminalística acudieron al hospital para llevar a cabo las diligencias legales, y posteriormente el cuerpo fue trasladado al anfiteatro, donde se le practicó la necropsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui