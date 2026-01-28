Acapulco vive jornada sangrienta: Policía asesinado, su hijo herido y ataques en múltiples colonias

Acapulco, Guerrero.- La tarde del pasado martes 27 de enero de 2026, se registraron nuevos homicidios alrededor de las 16:50 horas en la ciudad de Acapulco, provocando pánico entre la población, ya que uno de ellos ocurrió en la colonia Jacarandas, cuando un efectivo de la Policía Municipal de Acapulco fue asesinado brutalmente en su domicilio. Incluso, un familiar resultó involucrado al recibir una herida durante el ataque en la misma colonia, ubicada en el estado de Guerrero.

De acuerdo con información de Milenio, todo comenzó en el instante en que un hombre de identidad desconocida se acercó a un negocio llamado Miscelánea Los 2 Carnales, lugar donde se encontraba el uniformado. Sin pensarlo dos veces, el agresor le disparó en múltiples ocasiones. El mismo medio indicó que los responsables del ataque serían dos delincuentes, quienes, tras perpetrar el crimen, huyeron del lugar.

Asimismo, es necesario precisar que la víctima fue baleada trece veces con un arma de calibre nueve milímetros. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos, por lo que en nuestro medio permaneceremos atentos a cualquier actualización sobre el caso, así como a posibles pronunciamientos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) respecto a los hechos.

Asesinatos en Acapulco

De acuerdo con testigos, el hijo del hoy occiso, identificado como Alexander Manzo, se encontraba en el negocio cuando ocurrieron los hechos y también resultó herido. A la escena acudieron elementos de la Policía Estatal, así como de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes, en espera de que los peritos levantaran los indicios. Cabe señalar que la víctima fue identificada como Fidel Manzo Carmen, y hasta el momento no se tiene información sobre personas detenidas.

#Sonora | Navojoa: Etnia mayo se planta en las oficinas del INPI buscando atención a sus demandas??https://t.co/IlI7sAWqkH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 28, 2026

La violencia no se detuvo en la ciudad, ya que en la colonia La Mira, hombres armados ingresaron por la fuerza a un domicilio ubicado en la calle Pensador Mexicano, donde acabaron con la vida de otro individuo. Además, alrededor de las 19:45 horas, fueron abandonados los restos de una persona del sexo masculino en la calle Laguna de La Testaruda, de la colonia Miguel Terrazas Rivera, sumando así un nuevo hecho de sangre que mantiene en alerta a los vecinos de Acapulco.

Fuente: Tribuna del yaqui