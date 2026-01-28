Activan ficha de búsqueda por desaparición de Omar Alejandro Alonso Coronado en Cananea

Cananea, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió la ficha de búsqueda de Omar Alejandro Alonso Coronado, un joven de 26 años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecido en el municipio de Cananea, Sonora. De acuerdo con la información oficial, el masculino fue visto por última vez el domingo 25 de enero de 2026. sin que hasta el momento se tenga noticias sobre su posible paradero.

Según los datos proporcionados por el organismo, Omar Alejandro es de nacionalidad mexicana, tez morena y complexión delgada. La ficha indica que mide aproximadamente 1.65 metros de estatura y tiene un peso cercano a los 65 kilogramos. También se especificó que presenta cabello castaño oscuro, corto y liso, ojos cafés medianos y boca mediana, características que podrían ayudar a facilitar su identificación en caso de algún avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a OMAR ALEJANDRO ALONSO CORONADO. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la dependencia estatal en sus redes sociales.

Con respecto a sus señas particulares, la institución detalló que cuenta con un tatuaje en la mano derecha con la imagen de la Santa Muerte, así como un tatuaje en la mano izquierda con la leyenda 'Alexandra Azambeth', información que resulta clave para su posible localización. Las autoridades de Sonora han reiterado la importancia de prestar atención a estas marcas distintas, pues podría ser determinante en la búsqueda del individuo.

En caso de contar con datos que lleven al posible paradero, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cabe mencionar que cada denuncia será tratada con estricta confidencialidad y se ha hecho énfasis en que cualquier información, por pequeña que parezca, puede hacer la diferencia para que Omar Alejandro Alonso Coronado regrese con bien a casa.

Fuente: Tribuna del Yaqui