Agreden a balazos a chofer de pulmonía durante presunto intento de asalto al sur de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La noche del martes 27 de enero de 2026, el chofer de una unidad de transporte público, conocida popularmente como pulmonía, resultó herido luego de ser víctima de una agresión armada durante un supuesto intento de asalto registrado en la colonia Benito Juárez, ubicada al sur de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Tras el ataque y a pesar de presentar lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, el afectado se trasladó por su propia cuenta a un centro hospitalario.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, el conductor se movilizó hasta el Hospitalito Margarita Maza de Juárez, en donde solicitó auxilio a personal médico de guardia. Enfermos le brindaron la atención médica correspondiente al masculino, cuya identidad y datos generales por el momento se desconocen. Derivado de la gravedad de la lesión, el hombre fue trasladado posteriormente a bordo de una ambulancia a una clínica privada

Trascendió que en el exterior del primer centro médico se encontraba la pulmonía encendida y con visibles rastros de sangre en su interior, lo que confirmó la versión narrada por el conductor de esta unidad de transporte público. La zona quedó acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes se encargaron de resguardar el perímetro para evitar la alteración de posibles indicios.

Momentos más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, así como peritos especializados, arribaron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar las evidencias que permitan esclarecer el violento suceso. Las autoridades competentes ya iniciaron con la respectiva carpeta de investigación para dar seguimiento al caso, esclarecer los hechos y dar con el paradero del o los posibles responsables.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no han corroborado el punto exacto en el que se suscitó el ataque armado, además se desconoce el estado de salud actual del transportista. Se espera que en las próximas horas exista un informe actualizado y detallado por parte de las instancias competentes en torno a este lamentable episodio ocurrido en el puerto de Mazatlán.

