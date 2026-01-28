ALERTA en Ciudad Obregón por desaparición de Carolina Piña Solano; tienen 10 DÍAS sin saber de ella

Ciudad Obregón, Sonora.- Una vez más se han encendido las alertas en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, por la desaparición de la ciudadana Carolina Piña Solano, de quien su familia no sabe nada hace 10 días y se encuentra desesperada. Ante esto, se está pidiendo a la población la ayuda para la pronta localización de la mujer.

Familiares y colectivos de búsqueda solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Piña Solano, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado domingo 18 de enero de 2026 en Ciudad Obregón. De acuerdo con la información difundida por el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, hasta el momento se desconoce el paradero de la mujer, por lo que se ha activado una campaña de búsqueda y difusión con el objetivo de obtener cualquier dato que ayude a dar con su ubicación.

Se encendieron las alarmas en Ciudad Obregón por la desaparición de Carolina Piña Solano

La ficha de búsqueda señala que Carolina fue vista por última vez en esta ciudad, sin que hasta ahora se tenga información oficial sobre las circunstancias de su desaparición. Sus familiares expresaron su preocupación ante el paso de los días sin noticias, por lo que hicieron un llamado urgente a la población para colaborar compartiendo la información.

Los colectivos destacaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para localizarla y permitir su regreso con vida junto a su familia. Las personas que cuenten con información que pueda contribuir a su localización pueden comunicarse de manera confidencial con las autoridades correspondientes o directamente con los colectivos de búsqueda que acompañan el caso.

Finalmente, reiteraron la importancia de la difusión en redes sociales y medios de comunicación, señalando que el apoyo ciudadano ha sido fundamental en otros casos para lograr resultados positivos. Cabe señalar que, hasta el momento de publicación de esta nota, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora no ha dado a conocer la ficha de búsqueda de Carolina Piña Solano. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) tampoco ha emitido información, por lo que se espera que pronto dé a conocer más datos sobre los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui