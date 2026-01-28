Arrestan a sujeto por atacar a martillazos a su esposa en Sonora; hijo evitó que la matara

Nacozari de García, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó los resultados recientes de las acciones legales emprendidas en la región serrana de Sonora. En este contexto, se logró la detención y el inicio del procedimiento penal en contra de Guadalupe 'N', señalado como el presunto responsable de atentar contra la vida de su esposa. Los hechos que originaron esta causa penal ocurrieron la madrugada del 13 de enero de 2026.

De acuerdo con la información recabada en la carpeta de investigación, eran aproximadamente las 5:00 horas cuando el imputado agredió físicamente a la víctima utilizando un martillo, causándole diversas lesiones corporales. El ataque no culminó en el deceso de la mujer debido a la ayuda del hijo de ambos, quien logró detener la agresión en ese momento. Tras las indagatorias correspondientes, el caso fue presentado ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia realizada el pasado 24 de enero, el Ministerio Público expuso los elementos probatorios necesarios. Al valorar dicha evidencia, el juzgador impuso la prisión preventiva justificada como medida de seguridad. En la continuación del proceso, se dictó el auto de vinculación a proceso, por lo que Guadalupe 'N' permanecerá recluido mientras se desarrolla la investigación complementaria y se define su situación legal definitiva.

Un caso similar sucedió en la ciudad de Nogales. Una mujer llamada Alejandra Guadalupe 'N' se encuentra bajo un procedimiento penal acusada de atentar contra la vida de otra mujer. Durante la audiencia inicial ante el juez de control, se expusieron las evidencias necesarias para establecer la posible responsabilidad de la detenida en el delito de feminicidio en grado de tentativa, ocurrido la noche del 8 de noviembre de 2025.

Este paso en el proceso legal se dio una vez que las autoridades cumplimentaron la orden de aprehensión correspondiente en su contra, permitiendo así el inicio de las acciones jurídicas pertinentes para esclarecer lo sucedido. Según la información recabada en la carpeta de investigación, eran aproximadamente las 22:30 horas cuando la acusada irrumpió en una vivienda de la colonia Lomas de Anza y atacó con arma blanca a la víctima.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora