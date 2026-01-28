Así cayó en CDMX 'El Elmo', presunto líder del Cártel de Tláhuac: Choque, disparos y captura (VIDEO)

Ciudad de México.- El pasado martes 27 de enero de 2026, el periodista de nota roja Carlos Jiménez compartió a través de su perfil de X (antes Twitter) la detención de Jesús Antonio, alias El Elmo, presunto líder del grupo delictivo Los Elmos, vinculado al Cártel de Tláhuac. De acuerdo con lo informado por el conductor del programa C4 en Alerta, los hechos se registraron en la alcaldía Tláhuac, específicamente en la colonia Asunción, ubicada en la Ciudad de México.

Por tal motivo, a este sujeto se le relaciona con diversos delitos, entre ellos narcomenudeo, robos con violencia e invasión de predios en la zona. La presunta organización criminal a la que pertenece ha mantenido atemorizada a la población durante un largo periodo, incluso mediante extorsiones, secuestros y, en algunos casos, homicidios, los cuales suelen reportarse en las alcaldías Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa.

En lo que respecta a la forma en la que fue detenido, el periodista reveló en sus redes sociales que el implicado disparó contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y chocó contra otras unidades mientras intentaba escapar, llegando incluso a impactar patrullas oficiales. Además, difundió un video en el que se observa cómo quedó la camioneta marca Audi que conducía El Elmo, la cual presentó severos daños en la parte frontal tras los hechos.

Captura de pantalla del video de su detención

De igual forma, en un comunicado, la dependencia capitalina precisó que el hombre, de 32 años de edad, portaba 253 dosis de aparente marihuana a granel, así como un arma de fuego corta, dinero en efectivo, un dispositivo telefónico y un vehículo de alta gama. Asimismo, entre sus pertenencias se localizaron 195 bolsitas de plástico que contenían una piedra color blanco con características similares a la cocaína.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, uniformados de la #SSC detuvieron a un hombre en posesión de 253 dosis de aparente marihuana a granel, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, un dispositivo telefónico y un vehículo de alta… pic.twitter.com/CtoIF0QRxw — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 28, 2026

Es importante aclarar que el automóvil cuenta con placas de circulación del estado de Michoacán, y que el detenido ya tiene antecedentes, ya que en su historial figura el delito de robo de vehículo sin violencia, registrado en el año 2022. Debido a todo lo anterior, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación jurídica. Cabe recordar que el Cártel de Tláhuac fue fundado y dirigido por Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos; sin embargo, tras su caída el 20 de julio de 2017, cuando fue abatido por la Secretaría de Marina (Semar), la organización criminal se ha ido debilitando.

CAE EXTORSIONADOR y MATÓN al SERVICIO del CARTEL de TLÁHUAC

Jesús Glz Gamero a El Elmo

Es líder de Los Elmos, banda q opera para el CDT.

Hoy disparó a policías, chocó vs autos, patrullas…

Nada le sirvió: así acabó su Audi.

Y así acabó él: detenido por Inteligencia de @SSC_CDMX pic.twitter.com/5HOGOPq6rI — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui