ATACAN A BALAZOS a diputados locales de MC en Sinaloa; Rubén Rocha Moya reacciona al hecho

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 28 de enero de 2026, en pleno Centro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, dos políticos pertenecientes al partido Movimiento Ciudadano (MC) fueron víctimas de un ataque a balazos. Minutos más tarde, se identificó a las personas que resultaron gravemente lesionadas como los diputados locales Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda.

De acuerdo con información extraoficial, la legisladora fue trasladada de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica, mientras que el diputado también resultó con afectaciones de consideración. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles sobre su estado de salud; sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización que seguramente se dará a conocer por parte de la Fiscalía del Estado de Sinaloa.

Por lo pronto, se sabe que el ataque ocurrió alrededor de las 12:00 horas en uno de los carriles del Paseo Niños Héroes, mejor conocido como Malecón Viejo, a la altura de la calle Domingo Rubí, cerca de donde se localizan las instalaciones del partido Movimiento Ciudadano. De hecho, en el sitio fue localizada una camioneta marca Audi, color blanco, la cual presentaba impactos de bala en los cristales de las ventanillas del lado del piloto y copiloto. Asimismo, también se encontró un automóvil MG blanco con impactos de arma de fuego en el parabrisas y en la carrocería.

Rubén Rocha Moya

Sobre este hecho, el gobernador Rubén Rocha Moya se pronunció a través de sus redes sociales, donde manifestó su indignación y dio a conocer que se comunicó con la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo. De igual manera, hizo un llamado al secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, para que se refuercen los operativos de búsqueda de los responsables del ataque.

#ÚltimaHora | Atacan a balazos a Sergio Torres Félix, líder estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, y a la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda uD83DuDEA8?? pic.twitter.com/x5m9omh6ao — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 28, 2026

El mandatario estatal, integrante del Movimiento de Regeneración Nacional, agregó que también solicitó al secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, que se trasladara a los hospitales donde los legisladores reciben atención médica, con el objetivo de verificar su estado de salud. Es importante recalcar que, según lo informado por Rocha Moya, hay otra persona lesionada, de quien únicamente se sabe que fue identificada como Gonzalo.

Fuente: Tribuna del Yaqui