Ataque armado en colonia Las Fuentes de Ciudad Obregón deja una persona lesionada

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en el sector sur de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara una agresión armada dentro de un establecimiento comercial. En este hecho, una persona del sexo masculino resultó lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este martes 27 de enero de 2026, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, sobre la calle París, en la colonia Las Fuentes. Se detalló que sujetos armados, hasta ahora no identificados, ingresaron a un negocio de comida, específicamente un local de sushi, y abrieron fuego contra una persona que se encontraba en el lugar.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron este martes en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Tras el ataque, testigos solicitaron apoyo mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a la víctima en el sitio. Posteriormente, la persona lesionada fue trasladada en una ambulancia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica inmediata. Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre su estado de salud.

Minutos después del ataque, elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), acudieron a la escena para acordonar el área y resguardar el perímetro, a fin de preservar indicios que pudieran contribuir a las investigaciones. El establecimiento y sus alrededores permanecieron bajo resguardo mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaba el levantamiento de evidencias balísticas y otras diligencias correspondientes.

#Seguridad | Ciudad Obregón: Localizan cuerpo sin vida; esto se sabe uD83EuDD14uD83DuDEA8https://t.co/aazQMn7xPn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 28, 2026

De manera oficial, no se ha dado a conocer la identidad de la persona lesionada, ni se reportan personas detenidas relacionadas con este hecho violento. La FGJES informó que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, así como para identificar y localizar a los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui