Ataque a diputados de MC en Culiacán activa célula de inteligencia federal; aparece vehículo abandonado

Culiacán, Sinaloa.- A un par de horas del ataque armado registrado en Culiacán, Sinaloa, al mediodía de este miércoles 28 de enero de 2026, en el que las principales víctimas fueron los diputados locales del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, el Gabinete Federal de Seguridad del Gobierno de México se pronunció sobre el tema mediante un comunicado oficial.

En el documento, la instancia federal se comprometió a colaborar de manera estrecha con las autoridades estatales para localizar a los responsables y esclarecer los hechos. Asimismo, expresó su solidaridad con los familiares de las personas afectadas y deseó una pronta recuperación a los funcionarios lesionados, así como al elemento de escolta que se encuentra fuera de peligro. "Se dispuso una célula especializada en inteligencia e investigación para contribuir a la identificación y detención de los responsables. No habrá impunidad", afirmó la dependencia.

Encuentran vehículo abandonado

"Como resultado de estas acciones, y en coordinación con los patrullajes de seguridad, se localizó un vehículo de color blanco abandonado, presuntamente vinculado con los hechos", informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sobre la unidad, se indicó que se trata de un Nissan Versa blanco, el cual presenta múltiples impactos de bala en la parte trasera del cristal. El automóvil fue ubicado con placas del estado de Sinaloa, con las siglas VFH 829 E, sobre la calle Rafael Buelna, en la plazuela Rosales.

Un vehículo fue localizado

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan personas detenidas ni sospechosos identificados; sin embargo, las autoridades, en un trabajo coordinado, continúan con las investigaciones en los alrededores del sitio donde inició la balacera, misma que ocurrió en uno de los carriles del Paseo Niños Héroes, mejor conocido como Malecón Viejo, a escasa distancia de las instalaciones del partido político al que pertenecen los funcionarios que actualmente luchan por su vida.

Tras la agresión contra dos diputados locales en Culiacán, Sinaloa, el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con las autoridades estatales, colabora en el desarrollo de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.



Se dispuso una célula especializada en… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 28, 2026

Jorge Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez, excandidato a la Presidencia de México en las elecciones federales de 2024, se sumó a las voces que condenaron la agresión y exigió justicia para sus compañeros, al tiempo que dejó en claro que la "crisis de impunidad y violencia en México", incluida la situación en Sinaloa, ha sobrepasado "todos los límites". En nuestro medio de comunicación permaneceremos atentos a cualquier actualización relacionada con este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui