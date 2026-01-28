Ataque a diputados de MC en Culiacán: Sergio Torres sale de operación y entra a terapia intensiva

Culiacán, Sinaloa.- Este miércoles 28 de enero de 2026, como te hemos ido informando en TRIBUNA durante la tarde, los diputados locales Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, ambos del partido Movimiento Ciudadano, fueron atacados a balazos en pleno Centro de Culiacán, Sinaloa, sobre el bulevar Niños Héroes, justo a aproximadamente 150 metros de las instalaciones de MC.

De acuerdo con medios locales, alrededor de las 16:00 horas trascendió que el diputado, quien había sido intervenido quirúrgicamente y se encontraba grave según palabras del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, salió de la operación y fue trasladado a terapia intensiva, donde permanecerá aproximadamente 48 horas bajo observación, un periodo considerado fundamental para su recuperación.

En cuanto a Montoya Ojeda, actualmente se reporta estable y fuera de peligro, aunque hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre su estado de salud. En nuestro portal permaneceremos atentos a cualquier actualización y a cualquier pronunciamiento oficial, ya que durante las últimas horas las autoridades han intensificado la búsqueda de los responsables de este intento de homicidio.

La unidad fue baleada

¿A dónde se dirigían cuando fueron atacados?

En una conferencia con reporteros, la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, informó que Torres Félix solicitó permiso para abandonar la comparecencia antes de que concluyera, debido a que él y Elizabeth tenían programado un vuelo alrededor de las 13:00 horas; por lo tanto, cuando ocurrió el ataque, se dirigían a la Ciudad de México.

#Seguridad | Dan golpe a 'El Mayito Flaco': Cae en Culiacán 'El Palillo', presunto líder criminal de La Mayiza uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/vHuEdMcDIB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 28, 2026

Cabe señalar que hasta el momento la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el caso, mientras que Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, sí se ha pronunciado al respecto. Además, se informó que durante un enfrentamiento y persecución entre elementos de seguridad en la colonia Terranova, la unidad del Coronel Alejandro Bravo recibió varios impactos de bala, resultando heridas dos personas civiles.

Fuente: Tribuna del Yaqui