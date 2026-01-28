Brutal ataque a 'La Negra': Apuñalan a perrita en el ojo y vecinos exigen justicia en Torreón

Torreón, Coahuila.- Durante la madrugada de este miércoles 28 de enero de 2026, alrededor de las 03:40 horas, una perrita conocida como 'La Negra' fue víctima de un brutal ataque en el circuito Crisicol, sobre la avenida Fosforita, correspondiente a la colonia Joyas del Oriente, en Torreón, Coahuila. Actualmente, lucha por su vida tras resultar con una grave lesión en uno de sus ojos.

Esta mañana, la Dirección de Seguridad Pública Municipal - Policía Torreón confirmó lo ocurrido a través de sus redes sociales. Según informaron, una vecina del sector, identificada como Lizeth, escuchó los lamentos del animal justo en la calle Crisicol. Al salir de su domicilio, descubrió que lamentablemente la perrita tenía una herida grave en el ojo izquierdo y de inmediato buscó ayuda.

Al lugar acudieron elementos de la unidad K9, encabezados por el oficial Leonardo López, quien se encargó de trasladar a La Negra a una clínica veterinaria. Es importante destacar que, tras el incidente, varias patrullas se movilizaron en la zona para reforzar la seguridad del sector. Asimismo, la dependencia hizo un llamado en su comunicado a no callar este tipo de actos ilícitos y a proteger a quienes no tienen voz.

Se encuentra en una veterinaria

De acuerdo con información de Milenio, todo indica que la mascota vive en las calles; sin embargo, a lo largo de los años los vecinos se han encargado de alimentarla, y en general se trata de un animal tranquilo. El medio señaló que el presunto agresor sería un individuo que habría utilizado un cuchillo para atacarla en uno de sus ojos. Hasta el momento de la redacción de esta nota, no hay detenidos y se desconoce por completo la identidad del responsable.

Por su parte, los vecinos exigen mayor seguridad en la zona y la presencia constante de las autoridades correspondientes para evitar que ocurran tragedias similares. En nuestro medio de comunicación permaneceremos atentos a cualquier actualización sobre el caso, especialmente acerca del estado de salud de 'La Negra', en espera de que en las próximas horas se informe sobre su evolución.

