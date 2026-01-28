Cae en Ciudad Obregón 'El Chino Arce': Ofrecían 500 millones de pesos y lo ligan a un octuple homicidio

Cajeme, Sonora.- Este miércoles 28 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la detención de Jesús Iván 'N', alias 'El Chino Arce', identificado como jefe de una célula criminal generadora de violencia en Ciudad Obregón, quien desde hace tiempo era buscado por autoridades estatales, mismas que ofrecían una recompensa de aproximadamente medio millón de pesos por información que condujera a su localización.

Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía estatal detalló que el sujeto, con la finalidad de evadir la acción de la justicia, modificó su identidad; no obstante, pese a estos intentos, finalmente fue ubicado gracias a sus tatuajes y a un "análisis de rasgos físicos distintivos". Asimismo, se informó que permaneció oculto durante un periodo en el estado de Chihuahua, aunque posteriormente regresó a la cabecera municipal de Cajeme, donde finalmente fue asegurado.

En relación con su captura, se cuenta con información limitada; entre los datos confirmados se indicó que en el operativo participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR). Tras su aprehensión, el individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, instancia ante la cual el Ministerio Público dará continuidad a las acciones legales necesarias para que enfrente los procesos penales conforme a Derecho.

Detenido

Algunos de sus delitos

Cabe señalar que al imputado se le atribuyen cinco órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio y asociación delictuosa. De acuerdo con las carpetas de investigación, una de estas órdenes está relacionada con un octuple homicidio, así como con 26 personas lesionadas, hechos que ocurrieron durante la madrugada del 29 de diciembre de 2023 en el marco de un evento familiar realizado en un domicilio ubicado en la colonia Cajeme.

En nuestro medio de comunicación permaneceremos atentos a cualquier actualización relacionada con este caso, ya que la autoridad competente se comprometió a que Jesús Iván reciba una de las sanciones más severas previstas en la ley. "La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) solicitará la pena más alta que en derecho proceda", concluyeron en el comunicado difundido la tarde de este miércoles.

Fuente: Tribuna del Yaqui