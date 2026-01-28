Caen seis integrantes de célula criminal por el secuestro de Jorge Alberto en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como parte del seguimiento a las carpetas de investigación abiertas en el municipio de Cajeme, las autoridades de justicia confirmaron la situación legal de seis hombres señalados por su presunta participación en el delito de secuestro. Durante la audiencia celebrada este 27 de enero de 2026, el juez de la causa avaló las pruebas presentadas por el Ministerio Público, determinando la vinculación a proceso de los implicados.

Los imputados responden a los nombres de Ángel Jaciel 'N', Jesús Abdiel 'N', Saúl Alfonso 'N', Iván Raymundo 'N', Carlos Anselmo 'N' y Josué Noé 'N'. Según la información vertida en los tribunales, estos individuos integrarían una célula criminal con operaciones activas en la zona. Todos ellos enfrentan cargos por los ilícitos de desaparición de personas y asociación delictuosa en perjuicio de la víctima identificada como Jorge Alberto 'N'.

La autoridad judicial resolvió mantenerlos bajo prisión preventiva justificada como medida cautelar, argumentando que existen riesgos procesales suficientes para negar la libertad condicional mientras se desarrolla el juicio. Asimismo, se fijó un periodo de tres meses para la etapa de investigación complementaria, tiempo durante el cual ambas partes podrán aportar más pruebas; este lapso concluirá el próximo 27 de abril de este año.

FGJES obtiene vinculación a proceso contra seis personas por diversos delitos en Cajeme



Cajeme, Sonora, 28 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informa que este 27 de enero de 2026 se llevó a cabo la continuación de la audiencia de… pic.twitter.com/iRteKWneQl — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 28, 2026

Los hechos expuestos en el expediente sitúa el suceso el pasado 11 de enero. Alrededor de las 18:30 horas, la víctima se hallaba en un parque del fraccionamiento Las Misiones, en Ciudad Obregón. En ese momento, arribaron al sitio los ahora detenidos a bordo de dos automóviles, una vagoneta y un automóvil tipo sedán. Haciendo uso de armamento y superioridad numérica, los agresores obligaron a Jorge Alberto 'N' a subir a uno de los vehículos.

Tras esto lo trasladaron con rumbo desconocido y hasta el momento de esta resolución judicial, no se tiene conocimiento sobre la ubicación o el estado actual de la persona afectada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que mantiene abiertas las diligencias necesarias para esclarecer el caso en su totalidad y garantizar que se aplique la ley a los responsables de vulnerar la tranquilidad en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora