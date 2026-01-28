Camión volcado y camioneta destrozada, el saldo de un aparatoso choque al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este miércoles 28 de enero, se registró un fuerte accidente de tránsito que movilizó a los cuerpos de emergencia hacia el sector norte de la ciudad de Hermosillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas en el cruce conformado por el Bulevar Solidaridad y la calle Rottelo, situado a la altura de la colonia Romanza, justo enfrente de una gasolinera y un deshuesadero de vehículos.

En el percance se vieron involucradas dos unidades, una camioneta Jeep Wrangler Sahara de color blanco, la cual terminó con su estructura frontal completamente destrozada debido a la fuerza del golpe. Por otro lado, participó un camión de carga de la marca Rhino que transportaba un cargamento de productos desechables; dicha unidad pesada terminó volcada sobre uno de sus costados en la cinta asfáltica.

Ante el reporte al número de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar el estado de salud de los tripulantes de los vehículos. Tras realizar las revisiones pertinentes en el sitio, se determinó que las personas involucradas no presentaban heridas de gravedad que pusieran en riesgo su integridad física, razón por la cual se descartó la necesidad de trasladarlos a un hospital.

De igual manera, elementos del Departamento de Bomberos se presentaron en la zona para inspeccionar ambos automóviles. Su labor se centró en revisar posibles fugas de combustible o fallas en los sistemas eléctricos para prevenir cualquier conato de incendio. Mientras se realizaban estas maniobras de seguridad, el flujo vehicular sobre el Bulevar Solidaridad se mantuvo abierto, aunque la circulación se tornó lenta debido a la presencia de las unidades siniestradas y los equipos de auxilio.

Parte del producto del camión se salió de la caja

Elementos de Tránsito Municipal de Hermosillo asumieron el control de la escena para dirigir el flujo vehicular y comenzar con las indagatorias, ya que hasta el momento se desconocen las razones exactas que originaron el accidente. Finalmente, fue necesario el apoyo de servicios de grúas para remolcar los vehículos y liberar por completo la vía.

Fuente: Tribuna del Yaqui