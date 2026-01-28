Capturan a tres presuntos implicados en la masacre de Salamanca donde 11 personas murieron

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato emitió un informe referente a la masacre registradas el pasado domingo 25 de enero en el municipio de Salamanca. Como resultado de las labores de búsqueda iniciadas tan pronto como se tuvo conocimiento de la agresión, la dependencia confirmó este miércoles que, hasta el momento, se ha logrado la captura de al menos tres personas presuntamente relacionadas con estos sucesos.

Estas aprehensiones son producto de una estrategia conjunta y de la suma de capacidades entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Paz. Ambas instituciones desplegaron sus recursos de inteligencia y operación con el fin de localizar a los posibles autores de la balacera. Es importante señalar que las acciones de búsqueda y persecución del delito se activaron desde el primer momento, manteniendo una línea de investigación constante.

Con el fin de no entorpecer el curso de las averiguaciones y para garantizar el respeto al debido proceso, los datos puntuales sobre la identidad de los detenidos, así como los cargos que se les imputarán, no fueron revelados de momento. Dicha información será pública únicamente cuando las autoridades judiciales correspondientes hayan dictaminado la situación jurídica de los implicados y los tiempos de la ley lo permitan.

Esta medida busca asegurar que el caso se mantenga firme ante los tribunales. Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso con las familias afectadas y con la sociedad guanajuatense en general, asegurando que se continuará trabajando con firmeza y apego a la legalidad hasta que todos los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante la justicia.

La @pazgobgente confirmó la detención de tres personas por su presunta participación en la masacre registrada en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, donde 11 personas fallecieron y seis resultaron lesionadas.



Las detenciones derivan de operativos coordinados con la… pic.twitter.com/8k6ZpJmhec — Fabián “N” (@edgarfabianvf) January 28, 2026

¿Qué pasó en Salamanca?

El pasado domingo 25 de enero durante la tarde, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado, así como personal de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo de seguridad en una cancha de futbol de la comunidad de Loma de Flores, municipio de Salamanca, luego de que se reportara un ataque armado que dejó 11 fallecidos y seis lesionados. Los responsables escaparon tras cometer el crimen y se habían mantenido prófugos hasta ahora.

Fuente: Tribuna del Yaqui