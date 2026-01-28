Catean casa de banda criminal al norte de Sonora; decomisan armamento, narcótico y vehículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Fuerzas federales desplegaron un operativo en la colonia Reforma, de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. En esta labor participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, quienes trabajaron en colaboración con el Ministerio Público Federal como parte de los protocolos de vigilancia y seguridad que se mantienen activos en la zona fronteriza.

Durante la inspección del perímetro y tras las diligencias de cateo correspondientes, el personal uniformado localizó y tomó custodia de diversos materiales bélicos. En total fueron confiscadas un arma larga, cuatro armas cortas, así como múltiples cargadores y municiones útiles. Sumado al armamento, las corporaciones de seguridad decomisaron bolsas de aparente droga, un vehículo y el inmueble donde se encontraron los objetos mencionados.

No hay reporte de personas arrestadas en relación con este hecho. Todo el material y los bienes resguardados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Será esta instancia la responsable de integrar la carpeta de investigación y dar el seguimiento jurídico necesario conforme a los lineamientos vigentes, manteniendo así la presencia del Estado en esta región sonorense.

La propiedad donde fueron localizados los objetos decomisados

Cabe mencionar que la tarde de este miércoles 28 de enero, se registró una movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Sonora, de San Luis Río Colorado. El suceso tuvo lugar en el cruce del callejón Sinaloa y la calle 2, sitio en el que vecinos de la zona se percataron de la presencia de una persona del sexo masculino tendida sobre la banqueta, quien estaba inconsciente y no respondía a los llamados.

Ante tal situación, los testigos dieron aviso al número de emergencia 911. En respuesta, arribaron al sitio agentes de la Policía Municipal acompañados por elementos del Departamento de Bomberos, quienes se encargaron de resguardar el área para permitir las labores de auxilio. Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el lugar, no obstante, tras realizar la valoración del hombre, confirmaron que ya había fallecido.

Fuente: Tribuna del Yaqui