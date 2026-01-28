Ciudad Obregón: Localizan cuerpo sin vida; esto se sabe

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante los primeros momentos de este miércoles 28 de enero de 2026 se activó el Código Rojo en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y una de las regiones más peligrosas del estado de Sonora. Elementos de diferentes órdenes del Gobierno desplegaron un impresionante operativo luego de que se reportara el hallazgo de una persona sin vida en plena vía pública de la colonia Ladrillera. Esto es lo que se sabe, hasta ahora, sobre este nuevo crimen.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este miércoles 28 de enero de 2026, alrededor de las 01:00 horas, en la calle Ímuris, entre las vialidades Morelos y el canal Bajo, en inmediaciones de la colonia Ladrillera, al poniente de Ciudad Obregón. Desde esa zona, vecinos informaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, sobre la presencia de un cuerpo abandonado.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) confirmaron que se trataba de un cadáver envuelto en una sábana, cuya identidad hasta el momento permanece como desconocida. El cuerpo fue localizado bajo un árbol y frente a varios domicilios de dicha vialidad, lo que generó preocupación entre los habitantes de la zona.

Debido a las condiciones en las que fue encontrado, el lugar fue asegurado de inmediato. La circulación fue restringida mientras se realizaban las primeras diligencias y se notificaba a las instancias correspondientes. Tras el acordonamiento del área, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizó las labores iniciales de investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá establecer con precisión las causas de la muerte, así como avanzar en el proceso de identificación.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han proporcionado mayores detalles sobre posibles líneas de investigación. Tampoco se ha confirmado si el cuerpo presentaba algún tipo de mensaje o indicio adicional en el lugar. Las pesquisas continúan.

