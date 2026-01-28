Dan golpe a 'El Mayito Flaco': Cae en Culiacán 'El Palillo', presunto líder criminal de La Mayiza

Culiacán, Sinaloa.- Este miércoles 28 de enero de 2026, la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación interinstitucional, concretaron otro golpe al Cártel de Sinaloa con la detención de un Israel 'N.', alias 'El Palillo', presunto líder de una célula criminal vinculada a la facción conocida como La Mayiza, misma que se dedica principalmente a la producción y elaboración de drogas sintéticas con presencia en al menos cinco estados de México.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Semar, Vizcarra Beltrán es identificado como jefe de plaza en la localidad de Eldorado, Sinaloa, además de que contaba con orden de aprehensión vigente en el estado de Guanajuato. Fuentes federales señalan que el detenido tiene afinidad con el grupo criminal que lidera Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco'. Esta célula delictiva encabezada por 'El Palillo' operaba en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y el Estado de México.

El aseguramiento se llevó a cabo durante un recorrido de vigilancia realizado en una zona conocida como Tierra y Libertad Uno, situada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y considerada un punto estratégico para la operación de grupos criminales ligados al narcotráfico. Además de la aprehensión de Israel 'N.', la Secretaría de Marina, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), también capturó a Alexis Arnoldo 'N'.

El otro detenido es señalado como el segundo al mando en las plazas de Quilá y Eldorado, incluso, se informó que ocupaba un tercer nivel en la estructura criminal de la organización. Como resultado del operativo, las autoridades federales también realizaron el aseguramiento de un fusil, un arma corta, 220 cartuchos de diversos calibres, aproximadamente un kilogramo de presunta droga, equipos de comunicación y un vehículo.

Para las autoridades mexicanas, 'El Palillo' representaba un objetivo prioritario por su supuesta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en beneficio de una organización criminal con base en Sinaloa. Ambos detenidos, junto a los indicios aseguradores, fueron puestos a disposición de las instancias competentes, las cuales se encargarán de determinar la situación jurídica de ambos en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui