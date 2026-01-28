Detienen a sujeto por alterar el orden público y le aseguran envoltorios con droga en Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado el lunes 27 de enero de 2026, un hombre identificado como Erik A. 'N.', de 33 años de edad, fue detenido por presuntamente alterar el orden público y llevar consigo envoltorios de plásticos con presunta droga. La aprehensión estuvo a cargo de elementos de la Policía Municipal cuando realizaban recorridos de vigilancia sobre el boulevard del Ensueño, ubicado en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora.

De acuerdo con un informe oficial de las autoridades locales, los hechos se registraron alrededor de las 19:18 horas, cuando los oficiales se movilizaban sobre el mencionado boulevard, a la altura de un establecimiento conocido como Mi Hotelito, cuando sorprendieron al sujeto escandalizando en la vía pública. Se indicó que el sujeto gritaba frases como: "me voy a ir pura nada del cuarto, si tengo dinero para pagar no me puedes sacar".

El individuo causaba molestias a personas que transitaban por el sector y, al momento de ser abordado por los uniformados, el masculino recibió una advertencia y se le hizo saber que no podía realizar disturbios en plena calle, motivo por el que sería presentado ante un juez cívico. Como resultado de la revisión preventiva, los oficiales lograron asegurar 400 pesos en efectivo y 18 envoltorios de plástico, presuntamente con la droga conocida como metanfetamina.

El detenido fue identificado como Erik A. 'N.'

Una vez concretado el arresto, Erik A. 'N.' fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana, junto con la materia del delito, a la espera de que se defina su situación jurídica en los próximos días, con base en el resultado de las respectivas investigaciones. Las autoridades municipales reiteraron que el detenido se presume inocente, mientras no se determine su responsabilidad mediante resolución emitida por la instancia competente.

En otro caso atendido por la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Nogales, Víctor Alonso 'N.', de 35 años de edad, fue detenido como resultado de un recorrido de vigilancia preventiva efectuado en el sector de Las Pilas. El sujeto intentó esconderse al notar la presencia policial sobre la calle Pila Azul, justo detrás de una tienda de conveniencia OXXO. En el cruce de información, los agentes confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente.

