Encuentran a niño que caminaba solo en calles de Nogales; una vecina dio aviso a autoridades

Nogales, Sonora.- La mañana de ayer martes 27 de enero, agentes de la Policía Municipal de Nogales efectuaron el aseguramiento y traslado de un niño de entre 2 y 3 años de edad, quien fue encontrado caminando sin compañía de un adulto en las calles de la colonia Héroes. Este suceso movilizó a los cuerpos de seguridad con el fin de garantizar la integridad física del menor tras recibir el aviso de una ciudadana preocupada.

Los hechos quedaron registrados alrededor de las 11:30 horas, cuando el personal de comunicaciones alertó por radiofrecuencia a las unidades del sector para que se dirigieran a la calle Río Fuerte. Al arribar al sitio señalado, los uniformados establecieron contacto con una mujer, quien prefirió mantener sus datos generales en el anonimato. Ella explicó que, al transitar por la zona, observó al pequeño en la vía pública y notó que estaba solo.

La reportante intentó dialogar con él para averiguar su domicilio, no obstante, debido a su etapa de desarrollo y a que el niño aún no ha desarrollado el lenguaje verbal de manera correcta, no pudo articular respuestas sobre su identidad o residencia. Al verificar que ninguna persona en los alrededores lo reconocía ni se acercaba para hacerse cargo de él, la mujer tomó la decisión de contactar con el número de emergencias 911.

Los agentes notificaron la situación a la Subprocuraduría de la Defensa del Menor. Dicha instancia instruyó que el niño fuera puesto bajo su custodia y cuidado para salvaguardar su bienestar. Es importante destacar que, hasta el momento, las corporaciones no han confirmado si el infante ya fue reclamado por sus padres o tutores, por lo que se espera una actualización sobre el estatus del caso en las próximas horas.

El pequeño fue entregado a las autoridades correspondientes

En otra noticia ocurrida en Nogales. El pasado lunes 27 de enero, un hombre identificado como Erik A. 'N', de 33 años de edad, fue detenido por presuntamente alterar el orden público y llevar consigo envoltorios de plásticos con presunta droga. La aprehensión estuvo a cargo de elementos de la Policía Municipal cuando realizaban recorridos de vigilancia sobre el boulevard del Ensueño, a la altura de un establecimiento conocido como Mi Hotelito.

Fuente: Tribuna del Yaqui