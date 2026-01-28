Escena de horror en Michoacán: Cuerpo calcinado aparece a un costado de un auto en zona rural de Morelia

Morelia, Michoacán.- La mañana de este miércoles 28 de enero de 2026 fue localizado el cuerpo sin vida de un masculino en una brecha de terracería con dirección a la carretera Morelia–Chiquimitío, en el estado de Michoacán. En dicho punto se encontró un cadáver completamente calcinado, mientras que a unos 50 metros de la fatal víctima yacía un vehículo Chevrolet Sonic, color negro, con placas PKZ-411-B, el cual también fue asegurado por las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, se presume que la unidad podría pertenecer al hoy occiso, cuya identidad se desconoce por completo hasta el momento de la elaboración de esta nota. Al sitio acudieron diversas corporaciones policiacas que, tras acordonar el área, permitieron el ingreso de peritos de la Fiscalía estatal, quienes procedieron a levantar los indicios correspondientes con el objetivo de esclarecer qué ocurrió exactamente en el lugar.

Según reportes de medios locales, fueron personas que circulaban por la zona quienes se percataron de los restos humanos, por lo que de inmediato se comunicaron a la línea de emergencias 911 para reportar el hallazgo. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas, así como de cualquier pronunciamiento que emita la Fiscalía General del Estado de Michoacán respecto a este hecho.

Cuerpo sin vida

Cabe destacar que, como marca el protocolo, el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense con la finalidad de lograr su identificación y notificar a sus familiares. Mientras tanto, el vehículo fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía para su análisis correspondiente. La violencia continúa en la entidad y una muestra de ello es que la misma dependencia informó este día, hace un par de horas, sobre la detención de un sujeto señalado por lesionar a su expareja.

Lo anterior está relacionado con una orden de aprehensión contra Miguel Ángel 'N', ya que con base en los datos integrados en la Carpeta de Investigación, el pasado mes de diciembre habría agredido a una mujer en un domicilio ubicado en la colonia El Toreo, en el municipio de Huetamo. Los hechos ocurrieron cuando la fémina llegó a la vivienda antes mencionada y fue interceptada de inmediato por el presunto agresor, quien le provocó varias heridas, principalmente en el rostro, utilizando un objeto punzocortante

Fuente: Tribuna del Yaqui