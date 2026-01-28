Falso secuestro moviliza a autoridades en Ciudad Obregón; la víctima fue hallada sana y salva

Ciudad Obregón, Sonora.- Una movilización de fuerzas del orden tuvo lugar en la colonia Villa Itson, de Ciudad Obregón, donde elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron tras recibir una alerta ciudadana. El motivo fue un reporte sobre amenazas recibidas vía telefónica, en las cuales sujetos desconocidos exigían sumas de dinero.

Esto bajo el falso argumento de tener secuestrado a un pariente de las víctimas. Una vez recibido el llamado en la línea de emergencias 911, las distintas corporaciones activaron sus procedimientos de actuación para verificar la veracidad de los hechos. Gracias a esta respuesta, los agentes lograron establecer contacto con la supuesta víctima, corroborando que esta persona se encontraba en perfectas condiciones y totalmente a salvo.

Esta acción permitió confirmar que el incidente se trataba de una simulación con fines de lucro ilícito, impidiendo así que la familia afectada sufriera un daño patrimonial. La supuesta persona privada de su libertad fue localizada sana y salva y se confirmó que nunca estuvo en peligro. Durante el tiempo que estuvo incomunicada se mantuvo en llamada con los delincuentes, una táctica muy usada para impedir que sus parientes lo contacten.

Ante este escenario, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) hace un atento llamado a la población para no caer en el juego psicológico de los delincuentes. Es vital conservar la tranquilidad y cortar la comunicación al recibir estas exigencias. Se aconseja no brindar datos propios ni ajenos, abstenerse de efectuar depósitos bancarios y tratar de localizar al familiar por otros medios alternos.

#Seguridad | Capturado en Monterrey: Dan con sujeto que acribilló y atropelló a hombre en Ciudad Obregón uD83DuDEA8https://t.co/YmfNWpepKp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 28, 2026

La SSPM señaló que la colaboración de la ciudadanía mediante el reporte oportuno es una herramienta esencial para frenar estas conductas e intento de extorsión. Por tal motivo, se recuerda que ante cualquier duda o sospecha de fraude, las líneas del 911 y el sistema de denuncia anónima 089 están habilitados durante todo el día para brindar ayuda.

Fuente: Tribuna del Yaqui