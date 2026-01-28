Fiscalía de Sinaloa investiga como intento de homicidio el ataque a diputados de MC en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Este miércoles 28 de enero de 2026, como se ha venido informando puntualmente en TRIBUNA, los diputados locales Sergio Torres y Elizabeth Montoya, así como un integrante del equipo de trabajo del exdirigente del Comité Directivo Municipal del PRI en Culiacán, fueron víctimas de un violento ataque armado. Cabe señalar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, los responsables de la agresión no han sido localizados.

Cabe destacar que, un par de horas después de que se registrara este hecho violento cerca de las instalaciones del partido Movimiento Ciudadano, al que pertenecen los funcionarios públicos, la Fiscalía del Estado de Sinaloa se pronunció sobre lo ocurrido a través de un comunicado oficial. En el documento se precisó que a las 12:02 horas se recibió un reporte del C4 por la presencia de tres personas lesionadas; sin embargo, lo relevante es que el caso será investigado bajo la tipificación de homicidio calificado en grado de tentativa.

"FGE informa que a las 12:02 hrs se recibió reporte del C4 por hechos ocurridos en el centro de Culiacán, donde tres personas resultaron heridas. Con el Grupo Interinstitucional se iniciaron operativos y se registró carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa", señaló la dependencia en un comunicado difundido a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter). Hasta el momento, no se ha emitido una actualización adicional, por lo que las indagatorias continúan en curso.

El martes dieron una conferencia de prensa en el Congreso del Estado

Es importante precisar que la circulación vehicular fue restablecida aproximadamente a las 15:20 horas en la colonia Centro, en las inmediaciones del bulevar Niños Héroes, también conocido como Malecón Viejo. En el lugar de los hechos fue localizado un vehículo con impactos de bala, así como diversos casquillos percutidos, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó el levantamiento de indicios con el objetivo de identificar y ubicar a los presuntos responsables.

FGE informa que a las 12:02 hrs se recibió reporte del C4 por hechos ocurridos en el centro de Culiacán, donde 3 personas resultaron heridas. Con el Grupo Interinstitucional, se iniciarón operativos y se registró C.I. por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. — Fiscalía General del Estado de Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) January 28, 2026

Una vez concluidas las labores en la escena, el automóvil asegurado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de presenciar cierres viales derivados de situaciones de fuerza mayor, mantenga la calma y la paciencia, a fin de permitir que los elementos de seguridad lleven a cabo su trabajo sin contratiempos y se eviten incidentes adicionales, como accidentes viales.

