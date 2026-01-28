FUERTE CHOQUE en Ciudad Obregón: Impacto entre vochito y motocicleta deja a un joven LESIONADO

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este miércoles 28 de enero de 2026 se registró un aparatoso accidente vial en la calle Sinaloa, en el cruce con Mariano Escobedo, en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, donde un automóvil Volkswagen tipo sedán, un vochito, y una motocicleta colisionaron, dejando como saldo a un joven motociclista lesionado.

De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, el conductor del vehículo habría impactado al motociclista por causas que aún no han sido determinadas por las autoridades hasta la publicación de esta nota informativa. Tras el choque, el joven salió proyectado y quedó tendido sobre la banqueta, lo que generó alarma entre peatones y automovilistas que transitaban por la zona.

Un fuerte choque entre un automóvil y un motociclista dejó a un joven lesionado

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando minutos después paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado en el sitio. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.

La víctima fue descrita como un joven de entre 20 y 25 años de edad; hasta el momento se desconoce su identidad y el estado actual de su salud, el cual será determinado por el personal médico. Por lo que se espera que pronto las autoridades brinden más información sobre los hechos.

Elementos de la Policía de Tránsito Municipal de Cajeme acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente, así como para controlar la circulación vehicular, la cual se vio afectada durante varios minutos. Las autoridades se encargaron de recabar evidencias y testimonios con el objetivo de deslindar responsabilidades.

El área permaneció acordonada mientras se llevaban a cabo las diligencias de ley, generando tráfico lento en la zona. Finalmente, las unidades involucradas fueron retiradas para restablecer la circulación. Las autoridades de tránsito nuevamente hicieron un llamado a la población de Ciudad Obregón a conducir con precaución, respetar las señales de tránsito, no utilizar el celular cuando se esté al volante, así como no conducir si se ha injerido algún tipo de bebida alcohólica.

Fuente: Tribuna del Yaqui