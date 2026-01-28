Fuerte movilización por muerte de sexagenario en Estación de Bomberos de Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila.- El martes 27 de enero de 2026 se reportó el fallecimiento de una persona del sexo masculino en el interior de una Estación de Bomberos de Saltillo, Coahuila. Los reportes preliminares indican que el hombre se encontraba en su domicilio que se encuentra en el sector sur del municipio, cuando comenzó a experimentar malestares físicos, padecimientos que aparentemente se derivaron de su diabetes e hipertensión.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, el hoy occiso fue identificado como José Santos, de 64 años de edad. Trascendió que en el transcurso de la tarde, el estado de salud del sexagenario empeoró de forma significativa, motivo por el que su hija tomó la decisión de subirlo a una camioneta Voyager para trasladarlo a un centro hospitalario. Sin embargo, el individuo empezó a sufrir complicaciones en el camino.

Por tal motivo, la hija del adulto mayor decidió cambiar el destino inmediatamente y lo movilizó a la Estación de Bomberos que se encuentra en la colonia Guayulera, al sur de Saltillo. Una vez en el sitio, los paramédicos valoraron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que posteriormente se registró la llegada de elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de acordonar y resguardar el perímetro.

Minutos más tarde, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, se presentaron en la zona para cumplimentar con los trabajos de campo correspondientes, pero al corroborar que no contaba con señales de violencia en su cuerpo, determinaron que la muerte se debió a causas naturales. Debido a esto, no se necesitó de la presencia del Servicio Médico Forense (Semefo).

Una carroza fúnebre acudió a la estación para levantar y realizar el traslado del cuerpo, para que sus familiares y amigos puedan llevar a cabo los respectivos servicios funerarios. Este hecho se une a otro registrado el pasado jueves 22 de enero en Saltillo, cuando un joven albañil, identificado como Brayan Humberto 'N.', de 21 años de edad, perdió la vida luego de que una loza le cayera encima en la colonia La Salle.

