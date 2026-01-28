Golpe al narcotráfico en Sonora: Descubren 165 kilos de cocaína ocultos dentro de vehículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó este miércoles que, como resultado de los operativos desplegados en la zona fronteriza de la entidad, se logró la detección de un fuerte traslado de sustancias ilícitas. El hallazgo se dio durante una inspección a un vehículo en las instalaciones del Puesto Militar de Seguridad 'Estación Doctor', ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado.

Esto sucedió pasadas las 16:30 horas de este 28 de enero, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con apoyo de integrantes de la Guardia Nacional, sometieron a revisión una camioneta tipo pick up perteneciente a una empresa privada. Según se detalló, la unidad había iniciado su trayecto en la Ciudad de México y tenía como punto de llegada la ciudad de Tijuana, Baja California.

Durante el proceso de inspección no invasiva con tecnología de escaneo, se detectaron irregularidades en la densidad de una caja de valores transportada en el vehículo, la cual resultó ser una estructura modificada para ocultar contenidos. Ante las anomalías visualizadas en los monitores, los efectivos procedieron a una inspección física manual. Al abrir el compartimento, descubrieron en su interior 165 paquetes rectangulares.

Al abrirlos se percataron que contenían una sustancia blanca, identificada en primera instancia como clorhidrato de cocaína. Se estima que el peso total ronda los 165 kilos, dado que cada envoltorio presenta un peso aproximado de 1 kilo, cifra que deberá ser ratificada tras el análisis de laboratorio y el pesaje final ante la autoridad competente. A raíz de estos hechos, se procedió a la detención del conductor, un hombre de 42 años de edad oriundo de Michoacán.

Además de su acompañante, un hombre de 54 años y originario de la Ciudad de México. Ambos sujetos, junto con el automóvil y la materia asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para dar inicio a los procedimientos legales conducentes y determinar las responsabilidades correspondientes por le posible delito de narcotráfico.

Fuente: Tribuna del Yaqui