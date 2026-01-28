Hombre queda prensado tras ser arrastrado por un tren en Ferrocarril Hidalgo, al norte de la CDMX

Ciudad de México.- Esta mañana de miércoles 28 de enero se registró un aparatoso accidente en el cruce de Ferrocarril Hidalgo y Circuito Interior al norte de la Ciudad de México, donde una locomotora arrastró a un automóvil particular varios metros. El impacto dejó el vehículo completamente destrozado y al conductor, un hombre de aproximadamente 60 años, atrapado entre los restos de la unidad. El incidente movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar para auxiliar a la víctima. Debido a que el hombre estaba prensado, fue necesaria la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes utilizaron equipo especializado para cortar el metal y liberar al conductor tras varios minutos de intensas labores. Afortunadamente, dicha maniobra se llevó a cabo sin afectar la integridad de la víctima.

Para poder retirar el automóvil siniestrado, los equipos de emergencia tuvieron que solicitar que se separara la locomotora de sus vagones, ya que la unidad particular quedó atorada entre la máquina y el poste de un semáforo. La maniobra fue compleja y requirió la coordinación de diversas autoridades y equipos de rescate para liberar la vialidad y permitir el trabajo de los paramédicos en la zona del impacto.

Tras ser rescatado, el adulto mayor fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir una revisión médica detallada debido a la gravedad del choque. Asimismo, se reportó que un joven que intentó ayudar voluntariamente en las labores iniciales de rescate sufrió una cortada en la mano, por lo que recibió atención médica por parte de paramédicos de la Cruz Roja en el mismo sitio del accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas exactas que originaron el percance en este cruce ferroviario. Elementos de la policía capitalina se mantuvieron en el punto donde se registró dicho accidente para agilizar el retiro de los escombros y normalizar el tránsito en Circuito Interior, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

