Identifican a trabajador que falleció empalado tras sufrir una descarga eléctrica en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Como Manuel, de 68 años de edad, fue identificado de forma extraoficial el trabajador que perdió la vida en la colonia Solidaridad, ubicada al poniente de la ciudad de Hermosillo, Sonora, luego de sufrir una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos de albañilería en un segundo piso. Derivado de esto, el fallecido sufrió una caída y quedó empalado en el cerco metálico de un domicilio del sector, teniendo una muerte casi de forma inmediata.

De acuerdo con un reporte preliminar, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Pasamontes y Del Cajón, cuando el hoy occiso presuntamente habría hecho contacto directo con la línea eléctrica o, bien, un arco eléctrico con un objeto metálico que tenía en una de sus manos. De manera extraoficial se indicó que por este sector pasan cables de alta tensión de 13 mil 200 voltios, los cuales pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Testigos oculares señalan que el individuo cayó sobre un cerco con púas, por lo cual quedó incrustado entre las varillas, desde la zona del abdomen bajo hasta el cuello. Trascendió que la víctima mortal se mantenía consciente después de sufrir la caída, incluso intentó desprender su cuerpo del cerco, pero en el proceso perdió una importante cantidad de sangre y terminó por perder la vida antes de la llegada de paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

En el lugar también se contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes acordonaron y resguardaron el área, mientras que integrantes del Departamento de Bomberos de Hermosillo, zona Centro y poniente realizaron las maniobras necesarias para liberar el cuerpo. La escena causó conmoción entre los vecinos de la zona y los curiosos que se dieron cita ahí.

Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y del procesamiento de la escena, para que posteriormente se retirara el cadáver del área. Las autoridades municipales reiteraron el llamado a los trabajadores para tomar precaución al momento de realizar maniobras cerca de tomas eléctricas.

Fuente: Tribuna del Yaqui