Justicia para una menor en Edomex: Atrapan a sujeto que le disparó mientras jugaba en el patio

Melchor Ocampo, Estado de México.- Autoridades encargadas del Estado de México lograron la detención de un sujeto señalado como el presunto responsable del asesinato de una niña hace casi 3 años. Mediante el cumplimiento de una orden de arresto emitida por un juez, los agentes lograron asegurar al individuo, quien responde al nombre de Carlos Daniel 'N', para que responda por los cargos que se le imputan en relación con este lamentable suceso ocurrido en el municipio de Melchor Ocampo.

Los hechos que dieron origen a esta captura se remontan al 15 de septiembre de 2021. Según los datos recabados en la carpeta de investigación, la víctima se hallaba jugando dentro del patio de su domicilio, situado en la colonia Paraje de Capulines, de la localidad de Tenopalco. En ese momento, el ahora detenido arribó al sitio y accionó un arma de fuego en dirección a la pequeña, poniendo también en riesgo a otro infante que se encontraba presente en el mismo espacio durante el suceso.

A consecuencia del ataque armado, la menor recibió impactos de bala que requirieron atención médica urgente, por lo que fue llevada a un hospital con la esperanza de salvar su vida. No obstante, pese a los esfuerzos del personal de salud, la niña falleció 3 días después debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos. Este desenlace impulsó una serie de diligencias y análisis de pruebas que permitieron identificar a Carlos Daniel 'N' como el presunto autor material de la agresión.

Con la información reunida y presentada ante la autoridad judicial, se otorgó la orden de captura que facilitó su ubicación y posterior traslado ante el órgano jurisdiccional. Actualmente, el imputado se encuentra recluido en un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde esperará a que se resuelva su situación legal. Es importante recordar que, bajo los principios del sistema penal acusatorio, se le debe tratar bajo la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria firme en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo", se lee en el comunicado.

