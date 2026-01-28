Lo MATARON frente a su hijo: Motosicarios ejecutan a un hombre en vía pública de Guadalupe

Guadalupe, Nuevo León.- La noche de este martes 27 de enero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL) desplegaron un intenso operativo de seguridad en inmediaciones del municipio de Guadalupe, luego de que se reportara una agresión armada contra el conductor de un vehículo particular que circulaba por calles de la colonia Cañada Blanca, en los límites con la colonia Josefa Zozaya.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, martes 27 de enero, alrededor de las 20:20 horas, tiempo local, sobre la calle Mixcoac, en su cruce con Veta Grande, donde un hombre que manejaba un automóvil fue interceptado por sujetos armados, hasta ahora no identificados, que se desplazaban a bordo de una motocicleta. En ese punto, los presuntos sicarios abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la unidad, para después huir del lugar.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la noche de este martes. Foto: Twitter

Vecinos del sector que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes tras revisar al conductor confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima quedó sin vida al interior de un vehículo Suzuki Swift, color blanco, que presentaba múltiples impactos de bala.

De manera extraoficial, el hombre fallecido fue identificado como Rodrigo T., de aproximadamente 40 años de edad. Trascendió que presuntamente contaba con antecedentes por delitos contra la salud y portación de armas de fuego; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades correspondientes.

En el vehículo viajaba también el hijo de la víctima, quien resultó ileso durante el ataque. El menor fue resguardado por los elementos policiacos y trasladado a un lugar seguro. En tanto, la zona fue acordonada para permitir las labores de agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL), quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos y demás pruebas para integrar la carpeta de investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley. A la fecha de publicación de esta nota, no se reportan personas detenidas por estos hechos. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui