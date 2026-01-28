Muere ahogado ciclista en canal de Navojoa; cayó al agua por accidente y no logró salir

Navojoa, Sonora.- Un lamentable suceso ocurrió en la ciudad de Navojoa la noche de este miércoles 28 de enero, donde una persona del sexo masculino perdió la vida tras precipitarse a las aguas del canal Las Pilas. Los primeros reportes señalan que el individuo se desplazaba a bordo de una bicicleta por las orillas de dicho cauce cuando, por motivos que aún se desconocen, terminó cayendo dentro de la corriente.

Testigos, entre ellos vecinos del sector y un grupo de jóvenes que se encontraban en el lugar, se percataron de lo ocurrido. Aunque intentaron brindar auxilio tras la caída, las condiciones del sitio impidieron que lograran localizar al ciclista bajo el agua, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de rescate. Al sitio arribaron integrantes del Cuerpo de Bomberos, quienes desplegaron las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo.

Una vez en la superficie, paramédicos de la Cruz Roja ejecutaron protocolos de reanimación cardiopulmonar con el objetivo de restablecer sus signos vitales, no obstante, el personal de salud confirmó el fallecimiento del hombre en el lugar. El área quedó bajo resguardo de elementos de la Policía Municipal de Navojoa y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes acordonaron la zona para permitir el trabajo de socorristas.

Por su parte, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se encargó de gestionar las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del percance y trabajar en la identificación del fallecido, quien hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

Paramédicos intentaron reanimar a la víctima, sin éxito

Auto volcado en Navojoa

Cabe recordar que hace solo unos días ocurrió otro accidente a las afueras de Navojoa. Se trata de una volcadura que tuvo lugar durante la noche del pasado viernes 17 de enero a la altura del kilómetro 5 de la carretera a Álamos, en el cual se vio involucrado un vehículo tipo sedán que terminó fuera de la cinta asfáltica. En su interior viajaban tres personas aparentemente originarias de Ciudad Obregón.

De acuerdo con el informe de las autoridades que atendieron el llamado, el automóvil es un sedán Nissan Sentra de modelo reciente. En el interior de la unidad viajaban dos mujeres y un hombre, quienes, a pesar de la magnitud del percance, lograron salir por su propio pie. La oportuna activación del sistema de emergencias permitió que paramédicos de la Cruz Roja de Navojoa arribaran al sitio para atender a los afectados.

Fuente: Tribuna del Yaqui