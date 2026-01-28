Nuevo caso de violencia familiar en Hermosillo: Mujer acuchilla a su esposo y es detenida en Villa Verde

Hermosillo, Sonora.- La tarde del pasado 27 de enero de 2026, alrededor de las 17:15 horas, las autoridades de la capital del estado recibieron el reporte de un caso de violencia familiar, que como te hemos informado en TRIBUNA, en fechas recientes este tipo de delitos se ha incrementado en la entidad. En lo que respecta a los hechos, estos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Santo Tomás, en la colonia Villa Verde.

De esta manera, una vez que tuvieron conocimiento de la situación, se movilizaron de inmediato elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes al arribar al lugar se entrevistaron con el afectado, de identidad reservada, aunque se sabe que cuenta con 34 años de edad. El hombre manifestó a los uniformados que su esposa lo lesionó con un cuchillo de aproximadamente 23 centímetros de longitud. La mujer fue identificada como Erika Denisse, de 34 años, quien presuntamente lo agredió durante una discusión.

Posteriormente, la fémina fue puesta a disposición de la autoridad investigadora, la cual será la encargada de determinar su situación legal conforme a derecho. Asimismo, el afectado recibió atención médica, ya que la herida se localizaba a la altura del hombro. Cabe señalar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el caso; sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización relacionada con el tema.

La mujer fue detenida

En otro asunto, la dependencia municipal informó este miércoles 28 de enero de 2026 que los oficiales Javier Humberto Tanori Galindo y Francisco De los Reyes brindaron apoyo a un vehículo que circulaba por las calles de Hermosillo, con el objetivo de trasladar a un menor de cuatro años de edad que presentaba problemas de salud, los cuales no fueron especificados en el comunicado oficial de las autoridades.

La situación ocurrió mientras los uniformados patrullaban por la avenida Nayarit y a la altura de la calle Reforma, momento en el que un automovilista les solicitó apoyo. "Los agentes lo auxiliaron hasta el hospital ubicado en las calles 8 entre Reforma y Monteverde, de la colonia Ley 57, para la atención médica del menor de 4 años de edad", enfatizó la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

