Por amenazar y agredir a su propia hermana, Félix Fernando fue detenido al norte de Sonora

Ímuris, Sonora.- Un hombre llamado Félix Fernando 'N' deberá permanecer tras las rejas luego de que una autoridad judicial determinara iniciar un procedimiento penal en su contra por presuntas agresiones cometidas hacia su hermana. Durante la audiencia de control, la jueza a cargo validó la captura y escuchó los cargos formulados, decidiendo que existen pruebas suficientes para continuar con la causa por violencia familiar en el municipio de Ímuris.

Los acontecimientos documentados en la carpeta de investigación señalan que el episodio ocurrió el pasado 23 de enero en una vivienda de la colonia El Sahuaral. En ese sitio, el acusado habría ejercido presión psicológica y verbal contra la víctima. Se estableció que el hombre utilizó intimidaciones de gran magnitud con el objetivo de someter a su familiar, provocando una situación de vulnerabilidad y peligro real para ella dentro del hogar.

En el desarrollo de la sesión ante el tribunal, el equipo legal del imputado buscó una salida distinta, proponiendo la suspensión condicional del juicio por 1 año a cambio de cumplir ciertas reglas. No obstante, esta petición fue rechazada tras el debate entre las partes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se opuso firmemente, argumentando que dejar al acusado en libertad elevaba el riesgo para la integridad de la mujer.

Al valorar los alegatos, la juzgadora coincidió en la necesidad de proteger a la víctima y dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar. Con esta resolución, se busca garantizar la seguridad de la afectada y asegurar que el imputado enfrente las consecuencias legales de sus actos sin posibilidad de evadir la acción de la justicia o reincidir en las conductas agresivas durante el tiempo que dure la investigación complementaria por parte de la Fiscalía de Sonora.

pic.twitter.com/qT0CcakTtL — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 28, 2026

Por otro lado, este miércoles se comunicó los resultados recientes de las acciones legales emprendidas en la región serrana de Sonora. En este contexto, se logró la detención y el inicio del procedimiento penal en contra de Guadalupe 'N', señalado como el presunto responsable de atentar contra la vida de su esposa. Los hechos que originaron esta causa penal ocurrieron la madrugada del 13 de enero de 2026 en el municipio de Nacozari de García.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora