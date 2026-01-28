¿Qué pasó en Iztapalapa? Esto se sabe de la BALACERA dentro de BARBERÍA que dejó un MUERTO

Iztapalapa, Ciudad de México.- La violencia volvió a azotar Iztapalapa. La noche de este martes 27 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo de seguridad en esta alcaldía luego de que se reportara una agresión con arma de fuego al interior de un negocio con giro de barbería. Este hecho violento dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde-noche de este martes 27 de enero, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, en una barbería ubicada en la colonia Estrella del Sur, específicamente en la esquina de las calles Puentetitla y Ometecutli. En ese punto, dos hombres fueron atacados a balazos por sujetos armados que ingresaron directamente al local y dispararon contra ellos para después huir del lugar.

Tras recibir el reporte de detonaciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) acudieron al establecimiento, donde localizaron a dos personas con lesiones provocadas por impactos de arma de fuego. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que arribaron minutos después confirmaron que uno de los hombres, de aproximadamente 40 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

En tanto, un segundo hombre, de cerca de 25 años, resultó lesionado y fue atendido en el sitio por personal médico, para posteriormente ser trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde permanece bajo atención especializada. Hasta el momento, su estado de salud se reporta como reservado.

La zona fue acordonada por policías capitalinos para iniciar con las diligencias correspondientes. Más tarde, elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizaron el levantamiento de indicios balísticos para la integración de la carpeta de investigación. En tanto, el cuerpo de la víctima mortal fue trasladado al anfiteatro ministerial para la necropsia de ley.

Si bien las investigaciones continúan, hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

