Reportan a hombre muerto en plena banqueta de San Luis Río Colorado; vecinos lo encontraron

San Luis Río Colorado, Sonora.- La tarde de este miércoles 28 de enero, se registró una movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Sonora, de la ciudad de San Luis Río Colorado. El suceso tuvo lugar en el cruce del callejón Sinaloa y la calle 2, sitio en el que vecinos de la zona se percataron de la presencia de una persona del sexo masculino tendida sobre la banqueta, quien estaba inconsciente y no respondía a los llamados.

Ante tal situación, los testigos procedieron a contactar al número de emergencia 911 para solicitar ayuda médica. En respuesta, arribaron al sitio agentes de la Policía Municipal acompañados por elementos del Departamento de Bomberos, quienes se encargaron de resguardar el área para permitir las labores de auxilio. Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el lugar, no obstante, tras realizar la valoración de sus signos vitales, confirmaron que ya había fallecido.

Respecto a las características del hombre, se informó que su edad se estima alrededor de los 45 años. Al momento del hallazgo, vestía un pantalón negro y una camisa de botones en tono café, la cual llevaba desabotonada. Por las condiciones observadas en el lugar y la apariencia general, se cree que podría tratarse de una persona que vivía en situación de indigencia y que dormía en el lugar al momento de su muerte.

Las autoridades encargadas de tomar conocimiento del caso realizaron una inspección en el sitio. Se determinó que el cuerpo no presentaba rastros de agresión física, golpes o heridas externas, situación que permite suponer que no hubo intervención de terceras personas. Todo indica que el deceso obedeció a causas naturales, posiblemente asociadas a problemas de salud que el individuo padecía con anterioridad.

El hombre fue encontrado tendido sobre la vía pública

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) ejecutó el levantamiento y traslado de los restos a sus instalaciones. Ahí se llevarán a cabo los estudios de ley para establecer con certeza el motivo del fallecimiento y confirmar su identidad. Hasta el cierre de esta información, el hombre permanece en calidad de desconocido, a la espera de que algún familiar o conocido acuda a realizar la identificación correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui