Rubén Rocha confirma que Sergio Torres continúa grave; Eli Montoya y chofer están fuera de peligro

Culiacán, Sinaloa.- Este miércoles 28 de enero de 2026, aproximadamente al mediodía, se reportó en la ciudad de Culiacán un ataque armado contra los diputados del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, hecho que generó una amplia movilización de corporaciones policiacas y un operativo de búsqueda para dar con los responsables de este violento atentado, quienes hasta el momento de la elaboración de la presente nota continúan sin ser localizados.

Cabe recordar que, como se ha dado seguimiento puntual a este caso en TRIBUNA, poco después de registrarse la agresión el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se pronunció a través de sus redes sociales para ofrecer algunos detalles preliminares de lo ocurrido. No obstante, fue hasta ahora cuando el mandatario estatal declaró ante diversos medios de comunicación locales sobre el estado de salud actual de los funcionarios públicos atacados, así como del tercer lesionado.

Sergio Torres está en peligro

En el caso del exmilitante del Partido Revolucionario Institucional, Rocha Moya informó que "está grave, en quirófano", y posteriormente precisó que no existe certeza sobre su evolución, ya que únicamente se tiene conocimiento de que permanece bajo atención médica especializada. En cuanto a Elizabeth Montoya, señaló que "se encuentra bien" y "fuera de peligro", afirmó el egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por su parte, el tercer herido, quien forma parte del equipo de trabajo de Torres Félix, afortunadamente, pese al fuerte susto vivido, "no presenta complicaciones mayores".

Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya

Secretario de Salud en Sinaloa respalda a Rubén Rocha

El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, confirmó que Sergio Torres tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y agregó que incluso Elizabeth Montoya también requerirá someterse a algunos procedimientos en el quirófano. Por el momento, el funcionario del sector salud indicó que no se han dado a conocer las zonas del cuerpo donde se registraron los impactos de bala, por lo que se espera que en el transcurso de las próximas horas se emita una nueva actualización sobre el estado de los lesionados.

Desde Movimiento Ciudadano condenamos el ataque armado a nuestro coordinador en Sinaloa, Sergio Torres Félix y nuestra legisladora Elizabeth Montoya.



Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, seria y exhaustiva, y que no haya impunidad. — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) January 28, 2026

MC se pronuncia sobre el tema

"Desde Movimiento Ciudadano condenamos el ataque armado contra nuestro coordinador en Sinaloa, Sergio Torres Félix, así como contra nuestra legisladora Elizabeth Montoya. Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, seria y exhaustiva, y que no exista impunidad", expresó el partido a través de su cuenta en X (antes Twitter), en referencia al atentado del que fueron víctimas sus compañeros mientras se trasladaban por el Paseo Niños Héroes, en el cruce con la avenida Domingo Rubí.

Fuente: Tribuna del Yaqui