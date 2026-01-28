Sigue búsqueda de José Alejandro Caballero Silva; desapareció hace 11 meses en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora mantiene activa la ficha de búsqueda para localizar a José Alejandro Caballero Silva, un hombre de 30 años de edad, quien se mantiene en calidad de desaparecido desde hace casi un año más específicamente desde el pasado 20 de febrero de 2025. De acuerdo con la información oficial, el joven masculino fue visto por última vez en la colonia Pueblo del Sol, sin que hasta el momento se tenga conocimiento sobre su posible paradero.

Según los datos proporcionados por el organismo, José Alejandro nació el 4 de junio de 1995, tiene nacionalidad mexicana y es de complexión delgada. Además, el individuo presenta tez morena y estatura aproximada de 1.80 metros, con un peso cercano a los 70 kilogramos. También se especificó que tiene boca mediana y labios gruesos, cabello negro, corto y ondulado, así como ojos cafés y de tamaño mediano.

La @ComisionSonora solicita apoyo para localizar a JOSÉ ALEJANDRO CABALLERO SILVA. Cualquier información, al correo o teléfono: -comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió a través de sus redes sociales.

En torno a sus señas particulares, la dependencia estatal detalló que cuenta con un tatuaje en la muñeca derecha con la imagen de una cruz, una cicatriz de aproximadamente un centímetro en el pómulo derecho y una mancha tipo lunar en el lado derecho de la espalda. Estas características, aunado a la descripción física, son sumamente importantes para poder identificarlo con mayor facilidad en caso de algún avistamiento.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora cuenta con la línea telefónica 662 229 7369, así como el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, en caso de alguna persona con información que pueda llevar a la pronta localización de José Alejandro Caballero Silva. Cada denuncia será tratada con estricta confidencialidad y es importante recalcar que cada dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para tener resultados positivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui