SSPE informa que escoltas repelieron el ataque a diputados de MC en Sinaloa; chofer resultó herido

Culiacán, Sinaloa.- Este miércoles 28 de enero de 2026, un terrible hecho se registró en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, luego de que comenzara a trascender la noticia de que dos diputados del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, fueron atacados a balazos y actualmente luchan por sus vidas en un hospital, mientras que las autoridades desplegaron un operativo para dar con los responsables del atentado.

Para comenzar, ya se pronunció sobre lo ocurrido la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, la cual confirmó a través de un breve comunicado que efectivamente los funcionarios públicos fueron baleados. No obstante, también informó lo siguiente: "Los escoltas repelieron la agresión y uno de ellos también resultó herido", destacó la dependencia estatal en su perfil de X (antes Twitter).

Asimismo, se dio a conocer que todos los involucrados fueron trasladados de inmediato a distintos hospitales para recibir atención médica. Por lo pronto, las autoridades que integran el Grupo Interinstitucional mantienen un amplio operativo terrestre y aéreo, el cual hasta el momento no ha arrojado resultados positivos. De igual forma, solicitaron a la ciudadanía seguir en todo momento las indicaciones de los agentes, debido a lo peligroso que puede resultar exponerse durante este tipo de situaciones.

Están hospitalizados

Publicación de Rubén Rocha

De acuerdo con el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, uno de los lesionados es el chofer del diputado Sergio Torres, quien fue identificado como Gonzalo Quintero Baca. Cabe señalar que algunos medios locales han reportado que las heridas que presenta no lo colocan en riesgo de perder la vida. A pesar de ello, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de la evolución de su estado de salud, así como del de los legisladores atacados.

TARJETA INFORMATIVA #SSPSinaloa informa que, este miércoles 28 de enero de 2026, se registró una agresión contra el diputado Sergio Torres Félix y la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, quienes resultaron heridos por impactos de arma de fuego. Durante el hecho, los escoltas… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) January 28, 2026

"También he instruido al Dr. Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud del Estado, para que se traslade a los hospitales donde han sido ingresados y supervise personalmente la atención que se les brinda, así como al ciudadano Gonzalo Quintero Baca, lesionado en los mismos hechos", escribió en su cuenta de X (antes Twitter) el exsubdirector de Capacitación y Servicios Educativos del ISSSTE (2013-2017).

Fuente: Tribuna del Yaqui