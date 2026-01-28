Tenía el tiro de gracia: Localizan cadáver maniatado y con huellas de violencia en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- La mañana de este miércoles 28 de enero de 2026 se reportó la localización del cuerpo de un hombre sin vida, quien se encontraba maniatado y con un impacto de bala en el cráneo, en calles de la colonia El Rocío, ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El hallazgo se confirmó luego de una llamada a las líneas de emergencias del 911, por lo que se desplegó un fuerte operativo de seguridad en el mencionado sector.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Guadalajara, los hechos se registraron en el cruce de las calles Mariano Irigoyen y la Prolongación Manuel Delgado, situado en el asentamiento humano anteriormente mencionado. En primera instancia se indicó que la persona que estaba tirada boca abajo sobre la vía pública y que no respondía a ningún estímulo. Trascendió que se encontraba atado de pies y manos, además de presentar un impacto producido por arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal de Guadalajara acudieron al sitio y confirmaron la presencia del masculino, cuya identidad y datos generales por el momento se desconocen, por lo que procedieron a delimitar el perímetro para preservar posibles indicios. Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Verde se presentaron en el sitio y valoraron a la víctima, corroboraron que ya no contaba con signos vitales y tenía aproximadamente cuatro horas de evolución cadavérica.

Al llegar encontramos un masculino de aproximadamente 30 años el mismo ya sin signos vitales, presenta un impacto de arma de fuego en cráneo y el mismo huellas de violencia en sus extremidades, bien vestido una sudadera y una chamarra pantalón y si se encuentra en buenas condiciones", expresó uno de los socorristas un medio de comunicación.

Personal del área de homicidios, adscrito a la Fiscalía del Estado de Jalisco, se encargaron de recabar información con vecinos de la zona, mientras que peritos el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro metropolitano, en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará a la espera de ser identificado oficialmente, para luego ser entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui